АМПУ: За час роботи морського коридору через українські порти вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів

За 11 місяців роботи українського морського коридору через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що з цих 60 млн тонн - 40,6 млн тонн зернових вантажів, які було експортовано до 46 країн світу.

"Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури, у тому числі ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Наразі, згідно з повідомленням, українським коридором рухається балкер Manta Hacer з 25,2 тис. т української гуманітарної пшениці до Ємену. Це чергове судно, яке зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН.