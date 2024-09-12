АМПУ: Вантажообіг українських портів зріс удвічі

У серпні вантажообіг українських портів становив 7 млн тонн, що більш ніж удвічі вище за показник серпня 2023 року, коли вантажообіг склав 3,3 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Зазначається, що лідерами вантажообігу є зернові та рудні вантажі - 4 млн т. (проти 2,3 млн т. у 2023 р) та 1,2 млн т. (проти 195 тис. т. у 2023 р) відповідно.
Вантажообіг через Український коридор у серпні склав 5,9 млн т, з яких - 3,6 млн т. - продукція українських аграріїв.
За січень - серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн т. (проти 37,7 млн т. у 2023 р). Оброблено 7 769 суден, проти 9 732 у 2023 році.
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