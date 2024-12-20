Мовний омбудсмен поскаржився на уповільнення процесів українізації

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь поскаржився на уповільнення процесів українізації. Це він назвав головним викликом на 2025 рік, повідомляє сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

Так, у мовному відомстві повідомили, що в Україні зменшилася частка людей, які вважають українську мову рідною.

"На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації", – зазначив Кремінь.

За його словами, однією з ключових ознак цього є скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною: учні – на 17%, батьки – на 11%, вчителі – на 8%.

Також омбудсмен повідомив про зменшення показників використання української мови в освітньому середовищі, а також збільшення обсягів російської мови в соціальних мережах.

"Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% – вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті", – поділився статистикою мовний омбудсмен.

Варто зазначити, що, згідно зі статтею 10 Конституції України, "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", а "застосування мов в Україні гарантується Конституцією України". Тобто використання інших мов, в тому числі російської, не лише не заборонено, а й захищається головним законом країни.