Кремінь: Надзвичайно важливо дотримуватися мовного законодавства в дошкільній освіті

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує на надзвичайній важливості дотримання в Україні мовного законодавства в дошкільній освіті.

"Дошкільна освіта є фундаментальним етапом у формуванні мовної особистості дитини та її ідентичності", - цитує Кременя пресслужба Секретаріату мовного омбудсмена у зв'язку з набуттям чинності закону "Про дошкільну освіту".

Він наголосив, що дотримання українського законодавства, згідно з яким мовою освітнього процесу в закладах дошкільної освіти є державна мова, надзвичайно важливе.

"Це має принципове значення, оскільки саме в дошкільному віці формуються базові мовленнєві навички, відбувається активний розвиток словникового запасу та комунікативних здібностей дитини", - наголосив омбудсмен.

За його словами, використання української мови в закладах дошкільної освіти забезпечує рівні можливостей для всіх дітей у подальшому навчанні в школі, формування мовної стійкості та свідомого ставлення до державної мови.

"Закликаю всіх учасників освітнього процесу дотримуватися вимог мовного законодавства, оскільки це запорука успішного розвитку наших дітей і зміцнення української державності", - наголосив уповноважений.