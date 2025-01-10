Кремінь: В Україні значно поменшало звернень щодо порушення мовного законодавства

У 2024 році на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад 2300 звернень громадян щодо порушення так званого мовного закону.

Про це повідомив Тарас Кремінь у Facebook.

За його словами, всього за рік надійшло 2314 звернень. Це на 37% менше, ніж у 2023-му році (3692), на 19% менше, ніж у 2022-му (2846).

«Хоч і зменшилася кількість звернень, але це – не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні. З урахуванням виявлених фактів порушень у сфері інтернету, при обслуговуванні та на вивісках кількість накладених на порушників санкцій зростає», – зазначив Крімень.