Кремінь: З початку року порушники мовного законодавства сплатили штрафи на суму майже 200 тисяч гривень

Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
За його словами, протягом 2025 року на адресу Уповноваженого “надійшли 1 182 звернення, за якими ми зараз проводимо 420 заходів державного контролю — виявляємо ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації. За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року”.
При цьому Кремінь відзначив, що “порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали, чергові порушення, пов'язані з недотриманням мовного закону у сфері обслуговування або інформації про товари і послуги. І це стосується також міст-мільйонників. Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами”.
Загалом, повідомив Уповноважений із захисту української мови, “у 80 % звернень за результатами заходів державного контролю ситуація виправляється. В обслуговуванні, зовнішній рекламі й освіті, інформації про товари і послуги. Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську — і на тому ситуація закривається”.
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