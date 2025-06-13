Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кремінь: З початку року порушники мовного законодавства сплатили штрафи на суму майже 200 тисяч гривень

99

Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, протягом 2025 року на адресу Уповноваженого “надійшли 1 182 звернення, за якими ми зараз проводимо 420 заходів державного контролю — виявляємо ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації. За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року”.

При цьому Кремінь відзначив, що “порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали, чергові порушення, пов'язані з недотриманням мовного закону у сфері обслуговування або інформації про товари і послуги. І це стосується також міст-мільйонників. Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами”.

Загалом, повідомив Уповноважений із захисту української мови, “у 80 % звернень за результатами заходів державного контролю ситуація виправляється. В обслуговуванні, зовнішній рекламі й освіті, інформації про товари і послуги. Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську — і на тому ситуація закривається”.

Кремінь
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 июня 2025
Четверг, 12 июня 2025
Среда, 11 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023