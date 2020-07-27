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АМКУ оштрафовал две компании из корпорации «Укрбуд» на 117 млн грн

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АМКУ оштрафовал две компании из корпорации «Укрбуд» на 117 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «СК «Укрбудмонтаж» и ЧАО «Укрэнергомонтаж», входящие в корпорацию «Укрбуд», за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и НАЭК «Энергоатом».

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн, победив в трех крупнейших, и были отобраны подрядчиками для строительства объектов на ЧАЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ).

Однако, позже Северное межобластное терротделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями, в частности, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь. Кроме того, компании связаны хозяйственными отношениями.

Таким образом, комитет вынес решение о наличии сговора на торгах. Так, ООО «БК «Укрбудмонтаж» оштрафовано на 55 млн грн, ЧАО «Укрэнергомонтаж» — на 62 млн грн. Кроме того, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

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Ранее в 2017 году ООО «СК Укрбудмонтаж» выиграло тендер НАЭК «Энергоатом» на строительство ЦХОЯТ по процедуре конкурентного диалога, предложив цену 928,997 млн грн. При этом ЧАО «Укрэнергомонтаж» заключило договор о строительстве железной дороги в Чернобыльской зоне отчуждения.

АМКУ, Укрбуд
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