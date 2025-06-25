Кремінь: росія забороняє вивчення української мови в школах на ТОТ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що рішення росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України є черговим проявом політики лінгвоциду.
"Цілеспрямована і системна дискримінація, переслідування та репресії проти громадян України за мовною ознакою є однією зі складових кремлівської політики геноциду українського народу", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена, коментуючи наказ міністерства освіти рф про зміни в шкільній програмі, а саме - виключення української мови з програми навчання в середніх школах.
"Витіснення української мови з основних сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях України розпочалося 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення росія з новою силою розпочала наступ на українську мову, і найбільше постраждала саме сфера освіти. Лінгвоцид - один із найбільших ризиків у гуманітарній сфері. Саме тому я вкотре наголошую, що українська мова та її конституційний статус не можуть бути предметом спекуляцій та політичних компромісів під час проведення переговорів із країною-агресором", - зазначив Кремінь.
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