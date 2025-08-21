МОН: 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року

Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

«Важливо наголосити, що 30 червня — це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти», - зазначили в МОН.

Рішення про завершення навчання і канікули ухвалює педагогічна рада, враховуючи: навчальне навантаження; безпекову ситуацію в регіоні; потреби та стан учнів і учениць; готовність педагогів і педагогинь.

«Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти», - зауважили в МОН.

В міністерстві зазначили, що червень не є обов’язковим навчальним місяцем. Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії.

«Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти», - додали в МОН.