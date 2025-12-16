Сервіс Zoom запустив окрему вебверсію інструмента AI Companion

Zoom презентувала оновлення свого інструмента AI Companion до версії 3.0. Новинка доступна навіть користувачам безплатного тарифу Zoom Basic. Деякі функції можна спробувати безкоштовно або придбати окремо за $10/місяць без підписки на Zoom Workplace.
Користувачі безплатного тарифу можуть отримати доступ до окремих можливостей AI Companion через нову вебверсію. Зокрема, це базова робота з розмовним ШІ, який аналізує зустрічі та чати, допомагає формувати плани, завдання й чернетки документів на основі робочих обговорень.
Також компанія запустила вебверсію інструмента – ai.zoom.us, в якій помічник може перетворювати розмови на плани, завдання чи документи. Невдовзі з’являться й нові функції: запис і розпізнавання офлайн-зустрічей, автоматичні сценарії та підтримка таблиць у Zoom Docs.
AI Companion 3.0 працює на основі моделі federated AI – це комбінація власних LLM і сторонніх моделей від OpenAI, Anthropic і Nvidia. Нові функції містять агентський пошук у Zoom Workplace і Google Drive і OneDrive, автоматичні звіти після зустрічей, чернетки листів і щоденні дайджести. Дані користувачів захищені – компанія не використовує вміст розмов для навчання моделей і шифрує інформацію на всіх етапах.
