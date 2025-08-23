За тиждень з моменту запуску Дія.Картку оформили 806 тисяч українців.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба «Дії», передає Укрінформ.
«806 000 «так» зручності. Саме стільки українці відкрили Дія.Карток за кілька днів, а це в середньому 3 700 щогодини», - йдеться в повідомленні.
Дія.Картка дає можливість отримувати більшість виплат від держави, як-от «Ветеранський спорт», «єКнига», «Пакунок школяра». На нову картку також можна перевести виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та інші соціальні виплати.
Водночас нарахування за програмами «Національний кешбек» та «єВідновлення» здійснюватимуться на карту «єПідтримка».
Власники Дія.Карток можуть розраховуватися ними за товари у змішаному форматі: якщо коштів на спецрахунку не вистачатиме на покупку, можна буде доповнити власними коштами. Можна також поповнювати, переказувати гроші й знімати готівку з поточного рахунку, розраховуватися коштами з поточного рахунку за кордоном, отримати як цифрову, так і пластикову картку.
