Папа Римський закликав до негайного припинення вогню в Україні

Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від масованих російських обстрілів України, закликавши до негайного припинення вогню.
Про це повідомляє Vatican News 31 серпня.
"Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україній далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами", - наголосив Папа Лев XIV.
Він закликав до припинення війни та початку справжнього діалогу.
"Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути в той час, як повинен піднестися голос братерства і справедливості", - додав Лев XIV.
Окремо понтифік нагадав, що 1 вересня відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння.
