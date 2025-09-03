Команда МВФ прибула до Києва для проведення зустрічей з представниками української влади

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для проведення зустрічей з представниками української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована.

За словами Рашкована, команда МВФ приїхала до столиці пізно ввечері 2 вересня, а ранок 3 вересня провела у бомбосховищі через повітряну тривогу.

Місія планує працювати в Україні протягом наступних семи-восьми днів. У її графіку заплановано багато зустрічей для обговорення ключових питань співпраці між Україною та МВФ.