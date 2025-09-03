Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Команда МВФ прибула до Києва для проведення зустрічей з представниками української влади

139

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для проведення зустрічей з представниками української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована.

За словами Рашкована, команда МВФ приїхала до столиці пізно ввечері 2 вересня, а ранок 3 вересня провела у бомбосховищі через повітряну тривогу.

Місія планує працювати в Україні протягом наступних семи-восьми днів. У її графіку заплановано багато зустрічей для обговорення ключових питань співпраці між Україною та МВФ.

МВФ, Рашкован
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 3 сентября 2025
Вторник, 2 сентября 2025
Понедельник, 1 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023