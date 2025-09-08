Експерт: Існують ознаки того, що путін планує вторгнутися в «Ахіллесову п’яту» НАТО – Сувальський коридор

Існують очевидні ознаки того, що російський диктатор володимир путін планує вторгнутися в «Ахіллесову п’яту» НАТО – Сувальський коридор, що з’єднує Польщу з країнами Балтії. Як інформує «Главком», про це пише видання The Sun з посиланням на розслідування колишнього офіцера розвідки Філіпа Інграма.

Розслідувач нагадав, що вузька смуга землі довжиною близько 100 км між Польщею та Литвою, є найкоротшою відстанню між російським анклавом Калінінградською областю та союзною росії білоруссю.

За його словами, захоплення цього коридору фактично відрізало би балтійські країни – Литву, Латвію та Естонію – від їхніх союзників по НАТО.

«Ми бачимо посилення російської військової присутності в Калінінграді та білорусі, ми бачимо раптові військові навчання та незвичайні переміщення військ», – зазначив Філіп Інгран.

Військовий аналітик також пояснює, що будь-які потенційні загрози для балтійських держав, таких як Естонія, Латвія та Литва, потрібно порівнювати з моментами, що передували вторгненню в Україну.

Будь-що, що нагадує масове нарощування військових сил на кордоні України безпосередньо перед повномасштабним вторгненням 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак, пояснює він.

«У нас гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кабелів та маленькими «зеленими чоловічками», що розпалюють заворушення серед російськомовних меншин», – зазначив Філіп Інгран.

Він також описує масштабні пропагандистські кампанії, що розгортаються кремлем, які російський диктатор любить використовувати як преамбулу для майбутніх атак.

Але гібридна війна на цьому не закінчується.

Геополітичний аналітик детально описує використання економічного тиску, комунікаційні атаки та поширення дезінформації в онлайн- та реальному просторі.

Інгрем також пояснює, яку ключову роль відіграє логістичне планування у підготовці до вторгнення. Він наголошує, як переміщення пального, транспортних засобів та інших військових активів може ілюструвати будь-яке майбутнє вторгнення.