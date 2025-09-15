Президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі в рамках операції Східний вартовий. Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі в соцмережі Х у неділю, 14 вересня.

"Президент підписав постанову про надання дозволу на перебування на території (Польщі - ред.) збройних сил іноземних держав-членів Організації Північноатлантичного договору з метою зміцнення обороноздатності в рамках операції Східний вартовий", - йдеться в публікації.

Резолюція президента Польщі є засекреченою.