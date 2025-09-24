CBS: Секретна служба США усунула потенційну загрозу для телекомунікаційних систем Нью-Йорка та роботи Генасамблеї ООН

Секретна служба США заявила, що усунула значну потенційну загрозу для телекомунікаційних систем Нью-Йорка та роботи Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє CBS, пише "Європейська правда".

Секретна служба США оголосила, що виявила розгалужену телекомунікаційну мережу довкола Нью-Йорка, яка становила значну потенційну загрозу. Йдеться про "активні SIM-ферми" у покинутих житлових будинках більш ніж у п’яти місцях "за 35 миль від штаб-квартири ООН".

Всього вони налічували 300 SIM-серверів з понад 100 тисячами SIM-карток, що могли забезпечувати спілкування анонімними зашифрованими повідомленнями і спроможні розсилати 30 млн текстових повідомлень за хвилину.

За словами неназваних посадовців, потужність цих серверів потенційно дозволяє "покласти" мобільну мережу у всьому Нью-Йорку і запускати DDoS-атаки, що унеможливлять нормальну комунікацію екстрених служб.

"Ця мережа мала потенціал паралізувати вежі мобільного зв’язку і фактично покласти стільникову мережу у Нью-Йорку", – прокоментував агент секретної служби Метт Маккул.

Тригером для розслідування, у процесі якого знайшли обладнання, стала серія телефонних погроз низці високопосадовців США минулої весни. Про кого йдеться, не розкривають. Знайшли обладнання "протягом останніх трьох тижнів".

Попередній аналіз свідчить, що мережу використовували "для комунікацій між іноземними урядами та особами, відомими правоохоронним органам США", включно з ватажками кримінальних банд, представниками наркокартелів та подібних злочинних мереж, розповіли обізнані з розслідуванням.

За словами одного зі співрозмовників, зараз слідча команда "по дзвінках і повідомленнях" вивчає у деталях, для чого використовувалися SIM-картки.

У тих же місцях виявили нелегальну вогнепальну зброю, комп’ютери, телефони і 80 грамів кокаїну.

Метт Маккул зазначив, що така мережа - точно не розвага якоїсь випадкової групи аматорів, це виглядає як добре організована й профінансована робота. Затриманих у зв’язку з розслідуванням поки немає.

"Час, розташування, наближеність цієї мережі мали потенціал для того, щоб вплинути на роботу ООН", – зазначив він.

У Секретній службі уточнили, що на цей час загроза остаточно нейтралізована – хоча не можна виключати, що десь у США є інші подібні мережі.