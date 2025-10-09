МОН хоче створити в Україні десять сучасних університетських кампусів

Міністерство освіти та науки проводить перемовини зі Світовим банком щодо створення десяти сучасних університетських кампусів.
Про це під час спілкування з журналістами заявив заступник міністра освіти та науки з питань вищої освіти Микола Трофименко, передає Укрінформ.
"Це потенційна програма, яку ми зараз обговорюємо зі Світовим банком. Україні потрібні не тільки сучасні освітні, дослідницькі простори, а й громадські, щоб збирати молодь. Ми говоримо про 10 кампусів. Це необхідний пріоритет, в тому числі для утримання молоді в країні", - зазначив Трофименко.
Йдеться не просто про ремонт або модернізацію, а про переосмислення простору університету, який має стати місцем для живого спілкування, зустрічей із науковою спільнотою, бізнесом та майданчиком для молодіжних активностей.
Зокрема, як зазначають у МОН, підхід до створення кампусів передбачає облаштування коворкінгів, лабораторій, майстерень, медіацентрів, просторів для студентських ініціатив, зустрічей і дискусій.
Також університетські кампуси можуть стати простором інтеграції з ринком праці та науково-дослідницької діяльності: гостьові лекції, дуальні програми від працедавців, резиденції компаній, доступ до обладнання, наставництво, малі гранти на прототипування й міждисциплінарні проєкти.
Як наголосив Трофименко, очікуваний результат - утримання й повернення молоді в українську вищу освіту, нові місця для прикладних досліджень, швидка комерціалізація рішень та посилення регіональних економік.
