Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МОН хоче створити в Україні десять сучасних університетських кампусів

107

Міністерство освіти та науки проводить перемовини зі Світовим банком щодо створення десяти сучасних університетських кампусів.

Про це під час спілкування з журналістами заявив заступник міністра освіти та науки з питань вищої освіти Микола Трофименко, передає Укрінформ.

"Це потенційна програма, яку ми зараз обговорюємо зі Світовим банком. Україні потрібні не тільки сучасні освітні, дослідницькі простори, а й громадські, щоб збирати молодь. Ми говоримо про 10 кампусів. Це необхідний пріоритет, в тому числі для утримання молоді в країні", - зазначив Трофименко.

Йдеться не просто про ремонт або модернізацію, а про переосмислення простору університету, який має стати місцем для живого спілкування, зустрічей із науковою спільнотою, бізнесом та майданчиком для молодіжних активностей.

Зокрема, як зазначають у МОН, підхід до створення кампусів передбачає облаштування коворкінгів, лабораторій, майстерень, медіацентрів, просторів для студентських ініціатив, зустрічей і дискусій.

Також університетські кампуси можуть стати простором інтеграції з ринком праці та науково-дослідницької діяльності: гостьові лекції, дуальні програми від працедавців, резиденції компаній, доступ до обладнання, наставництво, малі гранти на прототипування й міждисциплінарні проєкти.

Як наголосив Трофименко, очікуваний результат - утримання й повернення молоді в українську вищу освіту, нові місця для прикладних досліджень, швидка комерціалізація рішень та посилення регіональних економік.

МОН, Трофименко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 9 октября 2025
Среда, 8 октября 2025
Вторник, 7 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023