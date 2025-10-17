The Telegraph: Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України

Президент США Дональд Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України. Він фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт із Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.
Зазначається, що американський лідер доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту представити план європейським партнерам напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п’ятницю, 17 жовтня.
Бессент розповідав, що Трамп доручив йому та послу повідомити європейських союзників про ідею запровадження тарифу на російську нафту для Китаю або «українського тарифу перемоги на Китай». «Але наші українські або європейські союзники повинні бути готові приєднатися. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери підтримають нас», – наголосив чиновник.
Стратегія передбачає запровадження 500% мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння для української армії. Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що ідея запровадження санкцій проти Китаю через закупівлі російської нафти раніше зазнавала опору з боку європейських урядів.
