Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує контрольовану девальвацію гривні, що може допомогти збільшити доходи бюджету України, але ця пропозиція ризикує викликати напруженість у Києві, повідомляють джерела, знайомі з обговореннями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.
Повідомляється, що представники Національного банку України чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.
Розбіжності в економічній політиці виникають на тлі переговорів щодо нового пакету позик від МВФ, який може скласти до 8 мільярдів доларів, після того як Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда за попередньою програмою 2023 року.
Поточні переговори відбуваються під час щорічних зустрічей МВФ у Вашингтоні, а наступного місяця плануються переговори на рівні персоналу.
Девальвація гривні може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень завдяки контрактам, деномінованим у іноземній валюті. Водночас представники НБУ наголошують, що більша частина бюджету країни залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може спричинити зростання інфляції та підірвати фіскальну подушку.
Крім економічних наслідків, такий крок має політичні ризики: громадськість чутлива до коливань цін, а війна з росією триває вже четвертий рік. Центральний банк України раніше призупинив режим плаваючого обмінного курсу на початку вторгнення у 2022 році, щоб запобігти різкому падінню гривні. З тих пір курс коливається у вузькому діапазоні і вже впав приблизно на 13% щодо долара США, що МВФ вважає недостатнім.
