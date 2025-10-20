Войти

МВФ пропонує контрольовану девальвацію гривні, що може допомогти збільшити доходи бюджету України

МВФ пропонує контрольовану девальвацію гривні, що може допомогти збільшити доходи бюджету України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує контрольовану девальвацію гривні, що може допомогти збільшити доходи бюджету України, але ця пропозиція ризикує викликати напруженість у Києві, повідомляють джерела, знайомі з обговореннями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Повідомляється, що представники Національного банку України чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.

Розбіжності в економічній політиці виникають на тлі переговорів щодо нового пакету позик від МВФ, який може скласти до 8 мільярдів доларів, після того як Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда за попередньою програмою 2023 року.

Поточні переговори відбуваються під час щорічних зустрічей МВФ у Вашингтоні, а наступного місяця плануються переговори на рівні персоналу.

Девальвація гривні може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень завдяки контрактам, деномінованим у іноземній валюті. Водночас представники НБУ наголошують, що більша частина бюджету країни залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може спричинити зростання інфляції та підірвати фіскальну подушку.

Крім економічних наслідків, такий крок має політичні ризики: громадськість чутлива до коливань цін, а війна з росією триває вже четвертий рік. Центральний банк України раніше призупинив режим плаваючого обмінного курсу на початку вторгнення у 2022 році, щоб запобігти різкому падінню гривні. З тих пір курс коливається у вузькому діапазоні і вже впав приблизно на 13% щодо долара США, що МВФ вважає недостатнім.

МВФ
