Податкова: У 2025 році власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку

Протягом січня-вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомила Державна податкова служба у вівторок, 21 жовтня.

Зазначається, що це на 22% або 1,7 млрд гривень більше, ніж у відповідний період торік.

За даними податкової, найбільші суми отримали бюджети:

Києва – 1,87 млрд грн,

Львівської – 0,94 млрд грн,

Київської – 0,93 млрд грн,

Одеської областей – 0,91 млрд гривень.

Загалом протягом січня-вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи-власники: