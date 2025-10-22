Податкова: У 2025 році власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку

Протягом січня-вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомила Державна податкова служба у вівторок, 21 жовтня.
Зазначається, що це на 22% або 1,7 млрд гривень більше, ніж у відповідний період торік.
За даними податкової, найбільші суми отримали бюджети:
Загалом протягом січня-вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи-власники:
