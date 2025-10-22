Войти

Податкова: У 2025 році власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку

112

Протягом січня-вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомила Державна податкова служба у вівторок, 21 жовтня.

Зазначається, що це на 22% або 1,7 млрд гривень більше, ніж у відповідний період торік.

За даними податкової, найбільші суми отримали бюджети:

  • Києва – 1,87 млрд грн,
  • Львівської – 0,94 млрд грн,
  • Київської – 0,93 млрд грн,
  • Одеської областей – 0,91 млрд гривень.

Загалом протягом січня-вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи-власники:

  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків площею понад 120 кв. м;
  • інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Державна податкова служба
Капитал
