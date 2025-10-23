NYT: Трамп вимагає 230 мільйонів доларів компенсації за федеральні розслідування щодо нього

Президент США Дональд Трамп подав адміністративні скарги на Міністерство юстиції, вимагаючи 230 мільйонів доларів компенсації за федеральні розслідування щодо нього.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За інформацією NYT, одна скарга президента США датується ще кінцем 2023 року і стосується розслідування щодо втручання росії у вибори та нібито зв'язків з кампанією Трампа у 2016-му.

У другій скарзі, поданій влітку 2024 року, ФБР звинувачують у порушенні права Трампа на приватність через обшук його клубу і резиденції Мар-а-Лаго у Флориді у 2022-му у справі про неналежне зберігання таємних документів. А Мінʼюсту Трамп закидає зловмисне судове переслідування.

Адміністративні скарги технічно не є судовими позовами і зазвичай передують їм у ситуаціях, коли обвинувачений намагається досягти позасудового врегулювання.

Нинішня ситуація не має аналогів в історії США, бо вперше людина, проти якої вели слідство федеральні органи, стала президентом і тепер фактично вимагає виплату компенсації у своїх підлеглих, пише NYT.

За інформацією джерел видання, Трамп не відкликав скарги до Мінʼюсту попри потенційний конфлікт інтересів. Компенсації за адміністративними скаргами, як правило, сплачуються за рахунок платників податків.