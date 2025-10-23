NYT: Трамп вимагає 230 мільйонів доларів компенсації за федеральні розслідування щодо нього

Президент США Дональд Трамп подав адміністративні скарги на Міністерство юстиції, вимагаючи 230 мільйонів доларів компенсації за федеральні розслідування щодо нього.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
За інформацією NYT, одна скарга президента США датується ще кінцем 2023 року і стосується розслідування щодо втручання росії у вибори та нібито зв'язків з кампанією Трампа у 2016-му.
У другій скарзі, поданій влітку 2024 року, ФБР звинувачують у порушенні права Трампа на приватність через обшук його клубу і резиденції Мар-а-Лаго у Флориді у 2022-му у справі про неналежне зберігання таємних документів. А Мінʼюсту Трамп закидає зловмисне судове переслідування.
Адміністративні скарги технічно не є судовими позовами і зазвичай передують їм у ситуаціях, коли обвинувачений намагається досягти позасудового врегулювання.
Нинішня ситуація не має аналогів в історії США, бо вперше людина, проти якої вели слідство федеральні органи, стала президентом і тепер фактично вимагає виплату компенсації у своїх підлеглих, пише NYT.
За інформацією джерел видання, Трамп не відкликав скарги до Мінʼюсту попри потенційний конфлікт інтересів. Компенсації за адміністративними скаргами, як правило, сплачуються за рахунок платників податків.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023