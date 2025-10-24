Reuters: Китайські нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти. Це сталося після того, як США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній росії — "Роснефти" та "Лукойла".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як повідомили численні джерела агентства в галузі торгівлі, цей крок відбувається одночасно з наміром Індії – найбільшого морського покупця російської нафти – різко скоротити імпорт сирої нафти з росії, щоб забезпечити виконання розширених санкцій США, запроваджених у зв'язку з вторгненням кремля в Україну.

Різке падіння попиту з боку двох найбільших світових споживачів російської нафти створить значне навантаження на доходи москви від експорту нафти. Очікується, що провідні світові імпортери почнуть шукати альтернативні постачання, що, ймовірно, призведе до підвищення світових цін на несанкціоновану нафту.

Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від торгівлі російською морською нафтою принаймні у короткостроковій перспективі.

Торговий підрозділ Sinopec, Unipec, припинив купівлю російської нафти ще минулого тижня після введення додаткових санкцій Великою Британією.

Хоча загальний морський імпорт російської нафти Китаєм становить близько 1,4 мільйона барелів на добу, більшість цих обсягів припадає на незалежні нафтопереробні заводи, відомі як "чайники".

За оцінками Vortexa Analytics, китайські державні фірми купували менше 250 000 барелів на добу за перші дев'ять місяців 2025 року. Консалтингова компанія Energy Aspects оцінює цей показник у 500 000 барелів на добу.

Трейдери зазначають, що "Роснефть" та "Лукойл" продають значну частину своєї нафти Китаю через посередників, а не безпосередньо покупцям. Незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, також тимчасово призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, хоча мають намір продовжити торгівлю.

На тлі скорочення попиту очікується, що Індія та Китай звернуться до інших постачальників, що призведе до зростання цін на нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Китай продовжує імпортувати приблизно 900 000 барелів російської нафти на добу трубопроводом, і цей потік повністю надходить до PetroChina. За оцінками трейдерів, на ці поставки санкції, ймовірно, матимуть мінімальний вплив.