Карні: Уряд Канади готовий поновити торгівельні переговори з США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд готовий поновити торгівельні переговори з США попри погрози від Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.
Як передає Укрінформ, про це Карні заявив на саміті країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що прем'єр-міністр Канади дав стислу відповідь на обіцянку президента Дональда Трампа продовжити підвищення мит на канадські товари, заявивши, що його уряд готовий відновити торгівельні переговори зі США у будь-який час.
"Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли у переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами", — сказав Карні журналістам після прибуття на саміт.
