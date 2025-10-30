Китай запропонував розпочати переговори щодо договору про взаємне невикористання ядерної зброї першими

У Міністерства закордонних справ КНР зазначили, що Китай є відповідальною державою, яка "володіє ядерною зброєю" та зберігає мораторій на ядерні випробування. Також у дипломатичному відомстві східноазійської країни запропонували США, росії, Франції та Великій Британії розпочати нові переговори з приводу актуального ядерного договору.
Передає УНН із посиланням на Newsweek.
Міністерство закордонних справ Китаю у новій заяві під час брифінгу для преси зазначило, що країна володіє ядерною зброєю і залишається відданою ядерній політиці, орієнтованій виключно на самооборону.
Водночас Китай зберігає свій давній мораторій на ядерні випробування і підтримує політику невикористання ядерної зброї першими.
"За останні роки Китай та [Тимчасовий технічний секретаріат ОДВЗЯВ] досягли значних результатів у співпраці в таких сферах, як сприяння сертифікації та прийняттю станцій моніторингу та посилення нарощування потенціалу для країн, що розвиваються", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.
У Пекіні запропонували п'яти визнаним державам, що володіють ядерною зброєю – Китаю, Сполученим Штатам, росії, Франції та Великій Британії – розпочати переговори щодо договору про "взаємне невикористання першими.
