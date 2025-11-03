Politico: МВФ може припинити фінансову підтримку України

Міжнародний валютний фонд може припинити фінансову підтримку України через відмову Бельгії конфіскувати російські активи для багатомільярдного так званого “репараційного кредиту” від Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico із посиланням на європейських чиновників.

Зазначається, що подальша підтримка України з боку МВФ є надзвичайно важливою.

МВФ наразі розглядає можливість надання Києву кредиту на 8 млрд дол. упродовж наступних трьох років. Розмір програми відносно невеликий, але її схвалення сигналізує інвесторам, що країна фінансово життєздатна і йде шляхом реформ.

Переговори щодо наступного пакету фінансування можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені російські активи для забезпечення фінансової допомоги.

Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки, і за словами українського чиновника, підтримка МВФ — це "те, з чим нам не слід гратися".

Європейські джерела кажуть, що конфіскація активів рф переконає МВФ у фінансовій життєздатності України найближчими роками — а це є необхідною умовою для фінансування.

Європейці вважають, що часу на те, щоб переконати МВФ, залишається дедалі менше.

Наступна зустріч на тему «репараційного кредиту» запланована лише на 18-19 грудня.