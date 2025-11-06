Китайські компанії з держфінансуванням у сфері дата-центрів мають відмовитися від іноземних чипів ШІ

Китайська влада наказала компаніям, які будують нові центри обробки даних із використанням державних коштів, повністю відмовитися від іноземних чипів штучного інтелекту та перейти на вітчизняні рішення.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За даними агентства, компанії, що перебувають на ранніх етапах будівництва (готовність об’єкта до 30%), мають видалити вже встановлені іноземні чипи або скасувати відповідні замовлення. Проєкти з вищим рівнем готовності розглядатимуться окремо.
Експерти вважають цей крок одним із найрішучіших у спробах Пекіна усунути іноземні технології з критичної інфраструктури та забезпечити технологічну незалежність у сфері виробництва чипів ШІ.
Це рішення ухвалене на тлі паузи у торговельному конфлікті між США і КНР та після заяви президента США Дональда Трампа про часткове зняття обмежень на постачання чипів Nvidia до Китаю.
Втім, нові вимоги фактично перекреслюють шанси Nvidia відновити свою частку на китайському ринку.
Водночас це відкриває нові можливості для місцевих виробників, зокрема Huawei, яка вже активно розвиває власні лінійки ШІ-чипів.
Наразі не уточнюється, чи поширюється директива на всю територію Китаю, а також які саме відомства виступили її ініціаторами. Відомо, що серед іноземних постачальників, яких може торкнутися заборона, також є AMD і Intel.
Згідно з даними Reuters, китайські проєкти центрів обробки даних із 2021 року отримали понад 100 мільярдів доларів державного фінансування, проте кількість проєктів, що потраплять під нові правила, поки невідома.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023