Financial Times: Китай використовує залежність кремля від їхніх поставок

Китайські експортери підвищують ціни на військово-промислову продукцію для російських покупців. Вони використовують залежність кремля від їхніх поставок, що зросла через обмеження імпорту західними санкціями.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Нове дослідження Інституту країн, що розвиваються (Bofit) при Банку Фінляндії, показало, що ціни на товари, що постачаються з Китаю до росії, зросли в середньому на 87% у період між 2021 і 2024 роками. Для порівняння, ціна на аналогічні товари, які Китай експортує в інші країни, за цей час зросла лише на 9%.

Автори дослідження зосередилися на категорії "машини та механічні прилади", яка включає багато предметів, критично важливих для розвитку військової промисловості рф.

Високопоставлений західний чиновник із питань санкцій заявив Financial Times, що хоча повного "відрізання" російського ВПК від постачальників досягти складно, завищення цін китайськими компаніями є "досить непоганим результатом". Якщо ціна зростає на 80%, це фактично вдвічі зменшує купівельну спроможність росії.

Дослідники дійшли висновку, що санкції обмежили технологічні можливості росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим. У деяких випадках зростання вартості імпорту було повністю зумовлене зростанням цін, а не збільшенням торговельних потоків.

Наприклад, імпорт китайських кулькових підшипників до росії до 2024 року зріс на 76% у доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком, тоді як обсяг експорту за цей час знизився на 13%. Це свідчить про те, що зростання цін "з'їдає" фізичні обсяги поставок.

Використовуючи схожі методи, дослідники також виявили значне зростання цін, що стягуються з російських імпортерів на товари, що підпадають під санкції, і в Туреччині, де ціни зросли на 25-55% порівняно з іншими експортними товарами.

Загалом, використовуючи дані з 14 країн, було підраховано, що медіанна ціна імпорту, що підлягає експортному контролю, зросла на 75% між 2021 і 2024 роками. Дослідження також показало, що вплив санкцій на ціни, ймовірно, посилюється, оскільки суворіший контроль дозволяє експортерам вимагати вищих премій.

Зняття санкцій залишається критично важливою метою Кремля. У початковому мирному плані, розробленому США та росією, зазначалося, що зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному окремому випадку.

Китай раніше неодноразово заперечував надання москві летальної зброї і заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які заважають бізнесу між китайськими та російськими компаніями.

У 2023 році The Telegraph, посилаючись на власне розслідування, повідомив, що російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції, займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників і отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з розслідуванням, саме підтримка Китаю допомагає росії витримати санкції, що ставить під сумнів ефективність важливої частини кампанії Заходу проти москви, спрямованої на паралізування російської економіки.