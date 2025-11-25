Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Financial Times: Китай використовує залежність кремля від їхніх поставок

63

Китайські експортери підвищують ціни на військово-промислову продукцію для російських покупців. Вони використовують залежність кремля від їхніх поставок, що зросла через обмеження імпорту західними санкціями.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Нове дослідження Інституту країн, що розвиваються (Bofit) при Банку Фінляндії, показало, що ціни на товари, що постачаються з Китаю до росії, зросли в середньому на 87% у період між 2021 і 2024 роками. Для порівняння, ціна на аналогічні товари, які Китай експортує в інші країни, за цей час зросла лише на 9%.

Автори дослідження зосередилися на категорії "машини та механічні прилади", яка включає багато предметів, критично важливих для розвитку військової промисловості рф.

Високопоставлений західний чиновник із питань санкцій заявив Financial Times, що хоча повного "відрізання" російського ВПК від постачальників досягти складно, завищення цін китайськими компаніями є "досить непоганим результатом". Якщо ціна зростає на 80%, це фактично вдвічі зменшує купівельну спроможність росії.

Дослідники дійшли висновку, що санкції обмежили технологічні можливості росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим. У деяких випадках зростання вартості імпорту було повністю зумовлене зростанням цін, а не збільшенням торговельних потоків.

Наприклад, імпорт китайських кулькових підшипників до росії до 2024 року зріс на 76% у доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком, тоді як обсяг експорту за цей час знизився на 13%. Це свідчить про те, що зростання цін "з'їдає" фізичні обсяги поставок.

Використовуючи схожі методи, дослідники також виявили значне зростання цін, що стягуються з російських імпортерів на товари, що підпадають під санкції, і в Туреччині, де ціни зросли на 25-55% порівняно з іншими експортними товарами.

Загалом, використовуючи дані з 14 країн, було підраховано, що медіанна ціна імпорту, що підлягає експортному контролю, зросла на 75% між 2021 і 2024 роками. Дослідження також показало, що вплив санкцій на ціни, ймовірно, посилюється, оскільки суворіший контроль дозволяє експортерам вимагати вищих премій.

Зняття санкцій залишається критично важливою метою Кремля. У початковому мирному плані, розробленому США та росією, зазначалося, що зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному окремому випадку.

Китай раніше неодноразово заперечував надання москві летальної зброї і заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які заважають бізнесу між китайськими та російськими компаніями.

У 2023 році The Telegraph, посилаючись на власне розслідування, повідомив, що російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції, займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників і отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з розслідуванням, саме підтримка Китаю допомагає росії витримати санкції, що ставить під сумнів ефективність важливої частини кампанії Заходу проти москви, спрямованої на паралізування російської економіки.

Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 25 ноября 2025
Понедельник, 24 ноября 2025
Воскресенье, 23 ноября 2025
Суббота, 22 ноября 2025
Пятница, 21 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023