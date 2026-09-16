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Європарламент підтримав створення Єдиного центру демократичної стійкості ЄС

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Євродепутати проголосували за звіт спеціального комітету щодо «Європейського щита демократії».

Як ідеться на сайті Європарламенту, документ містить детальні рекомендації для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та іноземним втручанням, яке у Європарламенті називають атакою на суть європейського проєкту.

Парламентарі підтримали створення Єдиного центру демократичної стійкості ЄС. Нова інституція діятиме як незалежний координаційний орган для протидії маніпуляціям інформацією і кібератакам. Участь у цьому центрі має бути обов'язковою для всіх країн-членів блоку.

Головним джерелом загроз для європейської безпеки депутати назвали Росію, а також її спільників - Білорусь, Китай, Іран та Північну Корею. Європарламент закликав розширити санкції проти тих, хто поширює дезінформацію або допомагає обходити вже чинні обмеження.

Окрему увагу в документі приділили цифровому простору і виборчій інфраструктурі. Депутати вимагають від онлайн-платформ суворішого контролю за ботами і фейками, пропонують віднести виборчі системи до критичної інфраструктури та посилити вимоги до прозорості фінансування політичних кампаній, зокрема через криптовалюту. Для зменшення залежності від іноземного софту й обладнання ЄС рекомендують впроваджувати стратегію купівель у місцевих виробників.

Серед інших ініціатив — підтримка незалежних медіа, боротьба зі шпигунськими програмами і започаткування «Європейського дня готовності». Цю дату пропонують відзначати щороку 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європарламент
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