ExPro: Газ в Україні торгується в 2,5 раза дешевше, ніж у Європі

Різниця між цінами на газ в Україні та Європі в понеділок, 14 вересня, перевищила 50 євро за МВт-год. і стала найбільшою з кінця 2022 року.

Як свідчать дані ExPro, таким чином, газ в Україні торгується в 2,5 раза дешевше, ніж у Європі.

Як повідомляється, ціни газу жовтня в Україні 14 вересня були в діапазоні від 21,5 тис. грн до 22 тис. грн за тисячу кубометрів, або в середньому 21,75 тис. грн за тисячу кубометрів. Із перерахунком вартість газу становила 33 євро/МВт-год.

Вдночас ф'ючерсні ціни на ресурс жовтня (Front Month) на нідерландському TTF в цей день досягли 84 євро/МВт-год., тобто на 51 євро/МВт-год. дорожче, ніж в Україні.

Однією з причин такого зростання є ізоляція українського газового ринку.

Імпорт природного газу з Європи майже відсутній та економічно недоцільний через високі ціни на європейських хабах, і при цьому експорт газу залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні, що створює надлишок газу на комерційному сегменті українського ринку.

Зі свого боку європейські ціни газу збільшуються на фоні війни на Близькому Сході та рекордно низьких запасів газу в Європі.

Так, унаслідок війни постачання скрапленого природного газу (СПГ) через Ормузьку протоку майже відсутні, відтак Азія та Європа конкурують за вільні вантажі на світовому ринку.

Європа ж у рамках підготовки до зими потребує більших обсягів газу, оскільки сховища заповнені лише на 68%.

В Україні ситуація інакша: пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості. Росія продовжує системні атаки на великі промислові об'єкти, що змушує їх зупиняти чи скорочувати виробництво, відповідно, зменшуючи і споживання енергоресурсів.

Раом із тим російські удари по портовій інфраструктурі України призвели до труднощів експорту виробленої продукції.