Зеленський призначив Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті Офісу президента.

Указом №906/2026 Зеленський вніс зміни до документа від 7 червня 2016 року № 242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки», призначивши Клименка його керівником.

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться у тексті документу.