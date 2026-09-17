У проєкті держбюджету-2027 закладено фінансування новоствореного Мінрегіону

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає фінансування створеного у серпні Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон) на рівні 26,3 млрд грн.

Як пише Інтерфакс-Україна, згідно з проєктом закону №16000 від 15 вересня про державний бюджет на 2027 рік, на реалізацію публічних інвестиційних проєктів міністерства передбачено 868,7 млн грн, на керівництво та управління – 628 млн грн.

На створення соціального житла в Україні на 2027 рік заплановано понад 1 млрд грн, на розробку та впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи – 151,9 млн грн.

Проєкт документу на наступний рік передбачає 11,5 млрд грн на компенсації за знищене житло, 5,4 млрд грн – на компенсації за знищене житло за програмою HOME, 3,4 млрд грн – на компенсації для окремих категорій нерухомості за програмою "єВідновлення". Крім того, на реалізацію проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" пропонується передбачити 249,6 млн грн,

Згідно з проєктом, у 2027 році планується збільшити статутний капітал держустанови "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Держмолодьжитло) на 16 млн грн та надати фінансову підтримку у розмірі 6,2 млн грн. При цьому на здешевлення вартості іпотеки для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов планується передбачити 2 млн грн.

На заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції у проєкті держбюджеті на 2027 рік передбачено 39,3 млн грн, на забезпечення захисту прав і свобод українців на ТОТ – 51,8 млн грн, на заходи з реінтеграції населення ТОТ та соціальний і правовий захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, – 1,76 млрд грн.

На функціонування Фонду енергоефективності у проєкті передбачено 680,7 млн грн, а на проєкти енергоефективності громадських будівель – 117,4 млн грн

У проєкті держбюджету заплановано 82,2 млн грн на розвиток та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні. Видатки на функціонування Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) на 2027 рік заплановані на рівні 216,4 млн грн.

Крім того, 19,3 млрд грн передбачено у проєкті на субвенції місцевим бюджетам, що на 17,7% менше, ніж у бюджеті 2026 року. При цьому видатки на Державний фонд регіонального розвитку залишилися на рівні минулого року – 2 млрд грн.