МЗС України: Санкції ЄС проти росії мають бути безумовно продовжені та посилені

Україна вважає, що санкції ЄС проти росії мають бути безумовно продовжені та посилені, а не ставати предметом подальших обговорень.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в середу, 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Наша позиція незмінна – жодне послаблення санкцій неприпустиме. Люди, які внесені до індивідуального списку санкцій ЄС, внесені туди не просто тому, що комусь закортіло, а тому що це люди, які безпосередньо підтримують російську агресію проти України і сприяють продовженню цієї війни. Тому вони а) мають залишатися у санкційному списку, б) цей список має бути розширений на більшу кількість імен, в) треба переходити вже від оновлення раз на шість місяців на оновлення раз на дванадцять місяців, а згодом, можливо, ще рідше», - сказав Тихий.
Він додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримує тісний контакт із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас і окремими державами-членами, щоб розблокувати питання продовження санкцій.
«Ви знаєте, що вони (держави-члени ЄС - ред.) продовжили обговорення на тиждень. Нам здається, що обговорювати нема чого, потрібно продовжувати всі діючі санкційні режими і посилювати їх, а не послаблювати їх, бо це створює дуже небезпечний прецедент», - наголосив речник МЗС.
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