Стали известны возможные претенденты на премию «Оскар»

Драма «Ирландец», повествующая о водителе-дальнобойщике, связавшемся с мафией и ставшим киллером, считается одним из основных претендентов на премию «Оскар» Американской академии киноискусств в категории «Лучший фильм». С таким прогнозом выступил в понедельник в журнал Variety, отметив при этом, что на награду в номинации «Лучший актер первого плана» может претендовать Роберт Де Ниро, сыгравший в «Ирландце» главную роль, а также сыгравший в этом же фильме Аль Пачино — в номинации «Лучший актер второго плана».

Среди возможных претендентов на «Оскар» за лучший фильм журнал называет также драму «Брачная история » режиссера Ноа Баумбака — рассказ о мучительном разводе театрального режиссера и его жены-актрисы, драму «Однажды... в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино о Голливуде конца 1960-х годов, а также фильм «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг о четырех сестрах, живших во времена Гражданской войны в США, и фильм о главном враге супергероя Бэтмена «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

В номинации «Лучший режиссер» за награду, по прогнозу Variety, могут бороться Мартин Скорсезе («Ирландец»), Ноа Баумбак («Брачная история), Грета Гервиг (Маленькие женщины»), Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде), Педро Альмодовар за ленту «Боль и слава» и Терренс Малик за ленту «Тайная жизнь» об австрийце, казненном за отказ служить в гитлеровской армии.

На «Оскар» в номинации «Лучшая актриса первого плана», по оценке Variety, могли бы претендовать Аквафина (настоящее имя — Нора Лам), сыгравшая роль в ленте режиссера Лулу Ванг «Прощание» о сложных взаимоотношениях в китайской семье; Синтия Эриво за роль в фильме режиссера Кейси Леммонса «Гарриет» о бывшей рабыне Гарриет Табмэн, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в «Брачной истории», и Сирша Ронан за роль в «Маленьких женщинах».

В то же время, как отметил журнал, есть фильмы, которые пока не вышли в прокат, например лента «1917» режиссера Сэма Мендеса о солдатах Первой мировой войны, а также фантастический фильм Тома Хупера «Cats» о бале кошек из «Племени избранных». «Эти фильмы тоже могут включиться в борьбу за награды», — отметил Variety.

Официальное голосование членов Американской академии киноискусств по выдвижению номинантов на «Оскар» начнется 2 января 2020 года и завершится 7 января. 13 января номинанты будут названы, а итоговое голосование по определению лауреатов начнется 30 января и завершится 4 февраля.

92-я церемония вручений премий «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 год в 24 номинациях состоится в воскресенье, 9 февраля 2020 года, в Лос-Анджелесе.