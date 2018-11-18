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Почему будет коррекция, но не кризис

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Почему будет коррекция, но не кризис

Почему я верю в коррекцию, но не кризис? Безусловно, сейчас фондовый рынок перегрет. И совершенно очевидно, что ему нужна коррекция. Однако, стоит ли называть коррекцию кризисом? Вернее, перерастёт ли она в масштабный кризис или это будет лишь временное явление и экономика восстановится за короткое время?

На самом деле, сейчас все говорят о том, что кризис превзойдёт масштабы кризиса 2008 года. Об этом пишут все. И отдельные экономисты. И крупные инвестиционные банки. Нет сейчас человека, который бы не говорил о кризисе.

В принципе я понимаю почему. Все сильно облажались с предсказанием прошлого кризиса. В него никто не верил. Сотни тысяч экономистов. Десятки тысяч докладов, презентаций и прогнозов. Гигабайты, даже терабайты, накопленных данных и информации. Отточенные до блеска математические модели. И это не помогло предсказать кризис. До последнего момента никто не мог предугадать кризиса. Кроме некоторых лиц.

Вернее, большинство ожидало максимум коррекции. Некритических спадов фондовых индексов по примеру 73, 87, 99 г. Но никто не ожидал, что кризис 2008 по масштабам и последствиям будет глубже, чем все предыдущие. Что это будет не обычная коррекция, а повторение кризиса 1929.

По большому счету, этот ужасный кризис был так давно, что все о нем забыли. В воздухе только и витали оды о том, что наконец изобретена формула вечного роста. Что кризисы останутся в прошлом. И что теперь мы будем двигаться только вверх. Самое парадоксальное, что данная убежденность усиливалась все больше по мере приближения кризиса.

Когда грянул кризис, особенно когда стала видна его глубина, то только тогда все поняли, как ошибались. В отличие от предыдущих спадов, когда восстановление экономики длилось несколько месяцев, то этот кризис грозил погрузить экономику в длительную депрессию на долгие годы. Этим кризис отличался от всех предыдущих.

И вот, все обожглись на прошлом кризисе и начали относиться более осторожно к предсказаниям следующего. Более того, все начали ждать повторения кризиса 2008! Хотя повторюсь, что этот кризис был исключительным по масштабам! То есть подобные кризисы по статистике происходят довольно редко! Не раз в 8 лет! А как минимум в 80 лет! Столько прошло от 1929 до 2008!

Если говорить о природе кризисов, то на эту тему написано много книг и исследований. Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты! В поведенческой экономике это называется асимметричность гиперреакции.

В общем, кризисы имеют скорее не циклическую, а психологическую причину. Почему тогда они цикличны? Потому что в среднем 10 лет длится финансовая память. Что через 10 лет люди способны забыть прошлые ошибки и наступить на те же грабли! Кроме того, так же через 10 лет может полностью обновится состав лиц. Новые люди, которые ранее не видели кризисов, начинают совершать ошибки, что делало более старшее поколение.

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Если вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма. Скорее на рынке среди игроков преобладает скептицизм! И данное поведение формирует соответствующее поведение. Осторожное и с минимальными ошибками. В этом ключевое отличие от прошлого кризиса! Потому я не думаю, что коррекция на рынке перерастёт в полномасштабный кризис по примеру 2008 года. И если похожий кризис будет ещё раз, то не потому, что его все предсказывают, а когда его будут меньше всего ожидать.

кризис, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
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