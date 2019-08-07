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Не так страшен кризис как его рисуют

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Не так страшен кризис как его рисуют

Не так страшен кризис как его рисуют. И дефолт не страшен. Да, возможно кто-то потеряет работу. Кто-то квартиру. А кто-то бизнес.

А тем кто ничего не потеряет, то придётся немного урезать свои потребности. Ведь вырастет курс доллара, а вместе с ним и стоимость импортного телефона, телевизора и автомобиля. Ездить за границу будет дороже, ведь доходы останутся в гривне. Цены на все товары вырастут тоже, потому что девальвация погонит вверх себестоимость продукции.

Конечно будут и те, кого кризис почти не затронет. Их тоже будет много. В крайнем случае, у каждого будет выход уехать из страны. Но это не конец света. Мы пережили уже 3 больших кризиса. В 90-ых, 2008 и 2014. Переживем и следующий. В конце концов, это ничто по сравнению с тем, как жили наши предки. По сравнению с их уровнем жизни, кризис это легкая прогулка, которая максимум выбьет из колеи,привычного ритма жизни и зоны комфорта.

Проблема кризиса в другом. Я более чем уверен, что когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток. Когда лишь памятники и музеи будут напоминать нам о том, что мы когда-то что-то умели.

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Три кризиса нас уже отбросили на край цивилизации. Четвёртый отбросит ещё дальше. И пока мы получив очередной удар попытаемся оклематься и наверстать потерянное ранее, то мир убежит ещё дальше. А эпоху назовут «утраченным сорокалетием». Вот этим плох кризис. Еще одним утраченным десятилетием. А люди кризис переживут, как делали это раньше.

дефолт, кризис, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
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