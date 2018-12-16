Европейская киноакадемия назвала лучший фильм континента 2018 года

Фильм «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского получил главный приз Европейской киноакадемии (EFA) в номинации «Лучший европейский фильм». Об этом говорится на сайте EFA.
Павликовский также был удостоен звания лучшего европейского режиссера и сценариста за картину «Холодная война», а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг стала лучшей актрисой.
Победу в номинации «лучший актер» одержал Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн» (Dogman). На звание лучшего фильма Европы также претендовали «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.
В основе сюжета фильма Павликовского — история любви музыканта и певицы во время холодной войны. Торжественная церемония вручения наград состоялась в испанском городе Севилья.
Как отмечается, в голосовании за лучшие европейские фильмы приняли участие более 3,5 тысяч деятелей киноискусства из Европы.
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