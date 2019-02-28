Враг у ворот

Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом — «не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто-то нападет»). Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сс...т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству «крутой евро/Африки».

Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры. И бесконечно «лепят горбатого». И оправдания звучат в легендарном стиле «тупой ещё тупее». Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Богомолец вместо топить Тимошенко, начинает топить за Тимошенко и ты вышвыриваешь ее со своих площадок. А Гриценко, который окончательно упал, теперь кормиться у тебя же, чтобы... чуть отбить рост Зеленского. И так во всем.

Жёсткий демарш министра внутренних дел и его прямое заявление о строительстве ПА глобальной скупочной сетки. На 1,5 млрд. Внутренний враг.

Прямая крысиная скупка пенсионеров через ПФУ. За копейки. Гимн цинизму.

Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс — «так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти»?.

Болезненная шизофрения. «Путин заказал компроматные кампании» — по версии Луценко-жены и «Путин же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии. И тут же Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры — не преступники.

Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели — взяли много денег и примитивно кинули.

Короче, команда ПА за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха. Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли — ничего другого эта команда не предложит. Она также будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением».

Ну и психиатрическое... Ботье продолжает бесконечно лепить на свои стены идиотские картиночки о Тимошенко и Зеленском. Чем вызывают удивление у персонала психлечебницы (общества). Потому что повестка-то уже давно изменилась. И надо бы говорить о том, куда, кто и с какими деньгами побежит.