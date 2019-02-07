Доверенным лицом Порошенко на выборах будет Южанина

Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина стала доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на выборах 31 марта.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение о регистрации Нины Южаниной доверенным лицом Петра Порошенко в общегосударственном избирательном округе было принято на заседании комиссии в четверг.