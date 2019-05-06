Войти
Климкин напишет заявление об отставке и займется политикой
кадры
Климкин напишет заявление об отставке и займется политикой
Трамп перепостил призыв продлить его президентский срок на два года
позиция
Трамп перепостил призыв продлить его президентский срок на два года

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

власть
RSS

А Баба-яга против

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
713
А Баба-яга против

Уйти достойно и эффектно передать власть у команды добрейшего Петра Алексеевича тоже не получится. Как не получалось у них адекватно управлять.

Эмоциями легко торговать. Особенно негативными, раскольническими. Главное — правильно и массово разгонять скандальные лозунги. И иметь под рукой объемную сеть экзальтированных «говорящих голов», способных вырабатывать несколько тонн злобы в секунду. Реальные рейтинги уже не важны. Ну какое значение имеет тот факт, что презрение к нынешнему парламенту прорисовано цифрой 80+%?

Не секрет, что формально «правящая коалиция» пытается максимально отстрочить передачу власти. Любыми способами. Такой себе очередной поведенческий феномен в исполнении людей чуточку неадекватных, но очень жадных и перепуганных. И совершено не озабоченных своими репутационными потерями, а также нарастающим недоумением как внутреннего избирателя, так и внешнего партнера.

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.

Нужно обязательно почистить архивы везде. И уничтожить лишние бумаги. Нужно отдельно уничтожить все неформальные «бухгалтерские книги» о теневых выплатах. А выплат много. Нужно вывести за штат важных людей, бывших внутри очагов принятия решений и потому слишком много знающих. Нужно переоформить все медийные и прочие активы, оформленные на скорую руку на своих. Нужно хотя бы что-то вычистить, чтобы не раскопали в ходе будущих расследований. Особенно важно зачистить все что можно по военным «супер-операциям». А там есть, что чистить. Нужно психологически попугать-обработать многих. Тех же Муженко с Полтораком, которые, несомненно, сразу начнут подробно каяться. Нужно максимально зачистить все накопленные прослушки-незаконные ОРД-шки и прочее подобное...

Читайте также: Трамп перепостил призыв продлить его президентский срок на два года

Нужно поТорговать с новыми торговцами (с тем же Игорем Валерьевичем, к примеру) и попытаться оставить хотя бы часть своих смотрящих. Нужно расставить на должности новых саботажников и укрепить их, чтобы потом сложно было их выковыривать. Короче, много чего подоночного нужно успеть сделать команде уходящих. Профессионально гадить окружающим — разве это не единственный профнавык Петра Алексеевича? А все эти игры с датами — банальные разводки, чтобы «поговорить».

Петр Порошенко, Михаил Подоляк, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 мая 2019
Воскресенье, 5 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016