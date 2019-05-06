А Баба-яга против

Уйти достойно и эффектно передать власть у команды добрейшего Петра Алексеевича тоже не получится. Как не получалось у них адекватно управлять.

Эмоциями легко торговать. Особенно негативными, раскольническими. Главное — правильно и массово разгонять скандальные лозунги. И иметь под рукой объемную сеть экзальтированных «говорящих голов», способных вырабатывать несколько тонн злобы в секунду. Реальные рейтинги уже не важны. Ну какое значение имеет тот факт, что презрение к нынешнему парламенту прорисовано цифрой 80+%?

Не секрет, что формально «правящая коалиция» пытается максимально отстрочить передачу власти. Любыми способами. Такой себе очередной поведенческий феномен в исполнении людей чуточку неадекватных, но очень жадных и перепуганных. И совершено не озабоченных своими репутационными потерями, а также нарастающим недоумением как внутреннего избирателя, так и внешнего партнера.

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.

Нужно обязательно почистить архивы везде. И уничтожить лишние бумаги. Нужно отдельно уничтожить все неформальные «бухгалтерские книги» о теневых выплатах. А выплат много. Нужно вывести за штат важных людей, бывших внутри очагов принятия решений и потому слишком много знающих. Нужно переоформить все медийные и прочие активы, оформленные на скорую руку на своих. Нужно хотя бы что-то вычистить, чтобы не раскопали в ходе будущих расследований. Особенно важно зачистить все что можно по военным «супер-операциям». А там есть, что чистить. Нужно психологически попугать-обработать многих. Тех же Муженко с Полтораком, которые, несомненно, сразу начнут подробно каяться. Нужно максимально зачистить все накопленные прослушки-незаконные ОРД-шки и прочее подобное...

Нужно поТорговать с новыми торговцами (с тем же Игорем Валерьевичем, к примеру) и попытаться оставить хотя бы часть своих смотрящих. Нужно расставить на должности новых саботажников и укрепить их, чтобы потом сложно было их выковыривать. Короче, много чего подоночного нужно успеть сделать команде уходящих. Профессионально гадить окружающим — разве это не единственный профнавык Петра Алексеевича? А все эти игры с датами — банальные разводки, чтобы «поговорить».