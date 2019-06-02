Почему захлебнулась атака на рынок электроэнергии

Команда нового президента вот уже две недели говорит о необходимости отложить запуск оптового рынка электроэнергии, пугая ростом тарифов и коллапсом в отрасли. Но, на собравшемся для обсуждения проблем в энергосфере СНБО, противники своевременного старта рынка сдали назад, предоставив правительству две недели на урегулирование потенциальных проблем.

Свое первое в президентском статусе заседание Совбеза Владимир Зеленский решил созвать после трагедии, произошедшей на шахте «Лесная» во Львовской области, где погибли двое горняков. Однако на самом заседании обсуждали не только проблемы угольной отрасли, но и предстоящий запуск нового рынка электроэнергии, запланированный на 1 июля. На уровень СНБО эту тему формально поднял новоназначенный заместитель главы СБУ Иван Баканов. Накануне он разослал руководству парламента и правительства письма, в которых заявил, что своевременный запуск рынка угрожает национальной безопасности. Но, судя по итогам заседания на Банковой, уровень «угрозы» был слишком преувеличен.

По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, премьер смог убедить участников совещания, что правительство не допустит повышения тарифов на электроэнергию, независимо от даты запуска рынка. Но, тем не менее, от идеи перенести старт рынка на Банковой все же не отказались. Правительству дали две недели на то, чтобы именно оно приняло окончательное решение – запускать рынок 1 июля или убедить депутатов отложить на более поздний срок. Владимир Гройсман, в свою очередь, пообещал, что на ближайшем заседании кабмина будут приняты недостающие решения и рынок заработает вовремя.

Протрубили отступление?

Стоит отметить, что противники рынка уже пытались приостановить его через Верховную Раду, но не получилось. В парламенте зарегистрированы два законопроекта о переносе старта энергореформы – на 1 октября и на 1 апреля следующего года. Однако сначала депутаты отказались включать один из законопроектов в повестку дня сессии, а позже парламентский комитет по вопросам ТЭК, где должны были обсудить эти законопроекты, так и не смог провести заседание из-за отсутствия кворума. И дело не в том, что в Раде уже «все ушли на выборы», скорее - в нежелании народных избранников лить воду на мельницу чужих интересов.

Не секрет, что дискуссия вокруг даты запуска рынка развернулась с подачи близкого к новому президенту олигарха, заявившего, что рынок нужно отложить на неопределенное время. Ферросплавные заводы, которыми владеет Игорь Коломойский, – одни из крупнейших потребителей электроэнергии, от ее цены напрямую зависит рентабельность этих предприятий. Повысить прибыльность ферросплавного бизнеса можно, добившись льготных тарифов на ток, но в условиях свободного рынка и прозрачного тарифообразования это невыполнимо.

Информационную волну по отсрочке реформы подхватили ряд экспертов и народных депутатов. В то время как непосредственные участники рынка хором заверяют в готовности уже через месяц работать по новым правилам и способности справиться с возможными техническими шероховатостями на марше.

Кроме того, ключевой «аргумент» противников реформы – рост тарифов на электроэнергию для населения – успешно отбило правительство. Спецобязательства по субсидированию граждан возложили на госкомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», изменений в платежках обычные люди с 1 июля не увидят. Что касается цен на электричество для предприятий, то, по прогнозам экспертов, колебания будут незначительны. А в перспективе запуск рынка создаст предпосылки для снижения стоимости тока за счет конкуренции на рынке, возможности для потребителей выбирать поставщиков, заключать прямые договора с производителями электроэнергии.

Немаловажно, что в защиту старта рынка в срок выступили представители Евросоюза. В частности, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал либерализацию рынка электроэнергии с 1 июля первоочередной задачей для украинской власти. Да и напоминания от европейских партнеров о том, что запуск рынка является одним из условий предоставления Украине кредитов, звучат недвусмысленно. В этом году Украина рассчитывает получить 2,5 млрд долларов от МВФ и 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. Миссия МВФ, работавшая последние две недели в Киеве, была наглядным напоминанием – отступление от взятых обязательств чревато прекращением кредитования.

Как бы ни агитировал Игорь Коломойский президента на страницах издания Financial Times отказаться от кредитной программы МВФ и объявить дефолт, на Банковой, судя по всему, не готовы следовать такому совету. Гиперинфляция, замораживание социальных выплат и зарплат, рост цен вследствие дефолта – вовсе не этого ожидают от нового президента его избиратели.

Очевидно, сторонники отсрочки рынка не рискнули торпедировать его через СНБО сходу - иначе буквально на первом заседании СНБО были бы сброшены маски и всем окончательно стало понято, что этот совет собирается оборонять не интересы государства, а интересы Коломойского. И бросили мяч на поле правительства, которому предстоит за оставшийся до времени «Ч» месяц минимизировать все потенциальные угрозы. С главой кабмина у нового президента отношения не задались, в своей инаугурационной речи он настоятельно порекомендовал всем членам правительства уйти в отставку, причем сделал это в форме, которую корректной не назовешь. Правда, написанное Гройсманом в тот же день заявление об отставке депутаты удовлетворить отказались, что показало - глава правительства пользуется серьезным и заслуженным авторитетом среди нардепов. Но нет сомнений, в случае срыва запуска рынка долго искать виновного на Банковой не станут. С другой стороны, нет сомнения и в том, что изрядно поднаторевший в аппаратных играх Гройсман, все эти риски давно просчитал и, скорее всего, изберет единственно верную тактику: поступай по закону - не ошибешься. А закон гласит, что конкурентный оптовый рынок электроэнергии должен быть открыт с 1 июля 2019 года.

Плясать под дудку Колмойского совсем не в интересах премьер-министра. Владимир Гройсман уже нацелился на парламент, и для него своевременный запуск рынка – не только дело чести, но и финальный аккорд премьерской каденции, на котором он сможет строить свою политическую карьеру, как чиновника, впервые в истории Украины добившегося своевременной реализации реформы, на которой уже много лет настаивают ЕС и США. Но это еще и возможность дать адекватный ответ на те унижения, которым Гройсмана подвергли представители новой властной команды. В работе «Постижение истории» знаменитый британский историк Арнольд Тойнби описал систему «вызов-ответ» - вызов со стороны агрессора должен запускать достойный ответ того, кто агрессии повергся. К примеру, Австрия из небольшого эрцгерцогства превратилась в мощнейшую Австро-Венгерскую империю благодаря достойному ответу на военный вызов со стороны Османской империи. Так и в нашем случае, Гройсман намерен формировать свою политическое будущее на базе достойных ответов тем, кто пытается его унизить.

Кстати, новому президенту было бы не лишне почитать эту работу Тойнби: для Владимира Зеленского своевременное введение рынка электроэнергии - возможность продемонстрировать способность говорить «нет» тем, кто помог ему занять главный пост в стране, а теперь агрессивно давят на президента, требуя удовлетворения своих бизнес-аппетитов в ущерб интересам государства.