Три фракции собирают Майдан «против капитуляции»

Фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» в Верховной Раде призывают украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию против капитуляции в центр Киева.
Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко («Евросолидарность»), Святослава Вакарчука («Голос») и Юлии Тимошенко («Батькивщина») на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от «Евросолидарности» Андрей Парубий.
«Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о „красных линиях“ — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», — говорится в опубликованном обращении.
Так, среди упомянутых требований:
— Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
— Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
— Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
— Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
— Нет прекращению международных судебных процессов против России.
«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в обращении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016