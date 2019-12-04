Три фракции собирают Майдан «против капитуляции»

Фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» в Верховной Раде призывают украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию против капитуляции в центр Киева.

Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко («Евросолидарность»), Святослава Вакарчука («Голос») и Юлии Тимошенко («Батькивщина») на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от «Евросолидарности» Андрей Парубий.

«Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о „красных линиях“ — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», — говорится в опубликованном обращении.

Так, среди упомянутых требований:

— Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

— Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

— Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

— Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

— Нет прекращению международных судебных процессов против России.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в обращении.