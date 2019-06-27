Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

Из Википедии: «Эффект Линди — практическое правило, согласно которому ожидаемая продолжительность существования феномена прямо пропорциональна тому, сколько он существовал до этого: ...у бродвейских спектаклей, продержавшихся, скажем, сто дней, ожидаемая продолжительность жизни — еще сто дней. Если спектакль продержался двести дней, величина составляет еще двести дней. Данное правило и получило название „Эффект Линди“. Нассим Талеб дает собственную интерпретацию эффекта Линди с помощью антихрупкости. Согласно его точке зрения, то, насколько вещь „линдиустойчива“, зависит от ее реакции на стресс. Хрупкие вещи под воздействием времени разрушаются, в то время как антихрупкие по определению способны получать выгоду от встрясок и продлевать свое существование. По Талебу практическое применение эффекта Линди — оценка явлений с точки зрения их пригодности к применению в реальных условиях. То, что существует долго, доказывает свою „линдиустойчивость“ и, следовательно, заслуживает доверия»

Вчера разбираясь в перипетиях экстрадиции Дмитрия Фирташа, я наткнулся на прошлогоднюю статью в «Нью-Йорк Таймс» по этой теме, где было написано, что известная консалтинговая компания Маккинси, кот. Боинг нанял для поиска подрядчика по поставкам для него титана, в презентации сделки показала на слайдах коррупционные схемы поставок из Индии (с конкретными схемами по подкупу чиновников). Самое интересное тут, что ни у представителей Боинга, ни у представителей Маккинси, которые осуществляли эту презентацию, не возникало сомнений в естественности и органичности, и что важно эффективности, такого ведения дел: «Чего иного можно ожидать от неразвитых и коррумпированных стран, если нам надо быстро решить вопросы важных поставок?». Заметьте, читатели, что в Индии так дела обстоят уже минимум несколько столетий, несмотря на то, что британцы, когда управляли Индией, пытались (наверное), тогда там привить более «чистые» методы ведения коммерческих дел.

Т.е. получается, по эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.

Мне кажется, что борцы с коррупцией у нас в Украине должны задуматься над «эффектом Линди» в интерпретации Талеба. Не является их деятельность, всего лишь карго-культом. Карго-культ под названием «борьба с коррупцией».