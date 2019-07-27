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Бой с тенью: Зачем приходили с обысками в Окружной административный суд Киева

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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Бой с тенью: Зачем приходили с обысками в Окружной административный суд Киева

В пятницу, 26 июля, Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура неожиданно провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски провели «в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК».

Руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк позже уточнил, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). А в НАБУ обнародовали записи якобы разговоров судей, где те обсуждают с разными лицами дела, которые суд рассматривал.

Новость об обыске и последующие за ним заявления прокуроров добрые пол дня не сходили с главных страниц ведущих сайтов, вызвав бурную радость у всех, кто ждет начала реальной борьбы с коррупцией в стране. Но, с другой стороны, они же породили и немало вопросов.

Например, почему именно сейчас? Суд в нынешнем составе работает давно и претензии к нему у разных политиков давно. Записи, которые показало НАБУ, сделаны не вчера. Зеленский президент тоже не первую неделю. Почему пришли только сейчас?

Официального ответа на этот вопрос страна так и не услышала. Но здесь можно вспомнить, что 15 июня президент собирал руководителей антикоррупционных органов и ставил ультиматум — или они за три месяца демонстрируют заметный прогресс в борьбе с коррупцией или их ждет «перезаргузка». Попросту говоря, массовые увольнения. Прошло уже больше месяца и каких-то значительных достижений никто не увидел. «Прокурорским» срочно нужно громкое дело. А прийти с обысками в суд — беспроигрышная стратегия. Судей в стране не любят даже больше, чем бесполезных антикоррупционных прокуроров. Бинго? Почти, но не совсем.

Даже официально претензии к судьям не имеют никакого отношения к борьбе с коррупцией. Суд административный, а не хозяйственный. Судей обвиняют в принятие решений в сфере судебной системы, незаконность которых сложно доказать, даже если они действительно незаконные. И это не единственный момент, который настораживает.

Известный адвокат Ростислав Кравец отметил несколько деталей, которые скромно «опустили» в прокуратуре.

Так, обыски в суде формально прошли по «делу Майдана». К которому назначения и полномочия членов ВККС, которых назначили уже после расстрела Небесной сотни, никакого отношения не имеют. Дальше — больше. Прошли обыски по определению судьи Деснянского суда Чернигова (!), которое представляет собой просто короткий текст без оснований и без указания, кому поручается обыск, что точно повергнет в шок судей ЕСПЧ, если это дело когда-нибудь к ним попадет. При этом работники прокуратуры нарушили даже его, вместо указанных там копий изъяв оригиналы дел находящихся в производстве. Фактически парализовав работу суда, где рассматриваются более чем непростые дела. Так, в мае именно Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. А 22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.

Есть и другие странные моменты. Напомним, в прокуратуре сообщили, что у них готовы подозрения для четырех судей. Но опрашивали их, по какой-то непонятной причине, как свидетелей и подозрения так и не предъявили.

«Они же знают, что в соответствии с прямой нормой УПК показания этих лиц как свидетелей нельзя будет использовать в суде. И конечно же они знают, что отсутствие статуса подозреваемого лишает судей, которым подготовлены, но не вручены подозрения, возможности полноценной защиты», — считает эксперт.

Еще более диким, по его мнению, является обнародование материалов «прослушки» до вручения подозрений. Если, конечно, это не полный монтаж, который нести в суд никто и не собирается.

Ростислав Кравец считает, что прокурора Горбатюка подставили и использовали. А стоит за всем этим, по мнению эксперта, бывший замглавы АП Алексей Филатов, боящийся потерять власть над судебным корпусом.

«Всем известно из тех же ранее опубликованных записей СМИ о полном контроле администрации Порошенко над НАБУ. Надеюсь скоро мы услышим и разговоры членов ВККС с Филатовым и Бенедесюком о том, кого уволить, кого куда перевести, кого назначить судьей и т.д. А может и указания судьям, какие решение принимать», — написал Кравец у себя в Фейсбук.

Версия Кравца имеет право на жизнь — все знают, что Порошенко расставил своих людей во всех антикоррупционных органах. И те вполне могли совместить приятное с полезным — продемонстрировать рвение новой власти и выполнить заказ старой.

Однако, если вспомнить, что суд административный, а не какой-нибудь другой, то возможны и другие версии. Например, кому сейчас крайне важен контроль над судом, в котором можно оспаривать официальные решения? Очевидно, тому, кто их принимает — новой, а не старой власти.

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Не секрет, что команда Зеленского запланировала масштабные чистки. Вплоть до увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА, что если не за гранью закона, то точно где-то возле нее. Если Кличко и другие чиновники начнут оспаривать решения властей, а судьи будут выносить вполне себе правосудные вердикты и отменять пачками «реформы» Зеленского, то как много останется от его рейтинга к местным выборам? Которые, кстати, тоже нужно ведь как-то назначить в обход закона... Нет никаких сомнений, что в Офисе президента ручной административный суд нужен, очень нужен. И общественность может только догадываться, на что ради этого там готовы пойти.

Так что же это всё было? Уже по состоянию на конец дня версий, как видим, было несколько. И пока самой достоверной все же видится самая простая — новая власть хочет того, в чем почти преуспела старая: взять под контроль судебную систему. А масса обанкротившихся антикоррупционных органов времен Порошенко ей в этом усердно помогают, спасая собственные шкуры. Объявленная же с экранов борьба с коррупцией с настоящей борьбой с коррупцией, как и обычно, ничего общего не имеет.

НАБУ, Окружной административный суд Киева
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