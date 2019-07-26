Прокуратура готовит подозрения в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений», — сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве, передает Интрефакс-Украина.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что «якобы организовывались конкурсы».