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Эксперты считают обыски в Окружном админсуде Киева попыткой руководства НАБУ и ГПУ продлить свое существование

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Эксперты считают обыски в Окружном админсуде Киева попыткой руководства НАБУ и ГПУ продлить свое существование

Созданные в течение последних 5 лет антикоррупционное ведомства и департаменты за все это время не показали ни единого значимого результата своей работы. Угроза отставок вынуждает их руководителей прибегать к громкому пиару, одним из примеров которого является дело Окружного админсуда Киева.

Об этом говорили эксперты 31 июля в Киеве в рамках проведения круглого стола на тему: «Обыски в Окружном административном суде. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?».

После смены власти остро стал вопрос выкинутых на ветер сотнях миллионов гривен из госбюджета на содержание тысяч детективов и следователей. Это вынуждает их руководителей демонстрировать бурную деятельность, зачастую переходя рамки закона и здравого смысла, убеждены участники обсуждения.

Так, управляющий партнер АД «Радзиевский и Яровой» Юрий Радзиевский обратил внимание на вопиющий факт. Исходя из основания на проведение обыска в Окружном админсуде, которое почему-то выдал суд Чернигова, 26 июля в суде изымались дела текущего года, хотя причиной проведения обыска было производство 5-летней давности по «делу Майдана». Если Департамент спецрасследований и детективы НАБУ в ходе расследования «преступлений Майдана» получили информацию о том, что судьи совершают определенные преступления, то почему в следственную группу не входят сотрудники Госбюро расследований, — удивлен эксперт. Каким образом к судьям имеют отношение антикоррупционный орган НАБУ и Департамент спецрасследований Генпрокуратуры? Также он недоумевает, откуда взялся черниговский суд, который выдал разрешение на проведение обыска в Окружном админсуде Киева?

Эксперты напомнили о существовании давнего конфликта между судьями административного суда и антикоррупционными органами — тот же Окружной админсуд не единожды принимал решения, неугодные НАБУ. Также председатель ГО «УСПР: Демократия через право» Ростислав Попович сообщил, что сейчас в производстве Окружного административного суда Киева находится дело об отсутствии полномочий у пятого президента Украины Порошенко назначать Артема Сытника руководителем НАБУ. И во время обысков правоохранители изъяли дела у судьи, в ведении которого находится данное дело.

Кроме того, участники обсуждения напомнили, что 25 июля глава НАБУ Артем Сытник не явился в суд по делу о совершении им коррупционного правонарушения. А уже 26 июля прошли обыски в Окружном админсуде Киева. Политолог Андрей Золотарев усматривает в данной цепочке последовательных событий стремление главы Сытника создать медийную завесу и отвести внимание от собственных провалов.

«Нет результатов у новосозданных организаций. За годы работы — один сплошной пиар. По количеству публикация в СМИ НАБУ рекордсмен, но где результат?», — спрашивает Золотарев.

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Подводя итоги обсуждения, эксперты пришли к выводу, что обыски в суде — это снова, как и при Порошенко, избирательное и мотивированное вовсе не благими намерениями правосудие. Также они заявили о необходимости скорейшей перезагрузки антикоррупционных органов и расследовании дела новыми, незаангажированными специалистами, к которым будет доверие у общества.

НАБУ, Окружной административный суд Киева
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