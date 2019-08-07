Угольная отрасль: «смотрящие» новые, проблемы старые

Нынешняя неделя началась под аккомпанемент шахтерских протестов. Украинские шахтеры в Донецкой области вышли на массовые акции из-за задолженности по зарплате.

Около двухсот горняков шахты «Кураховская» прошли протестным шествием из города Горняк в соседнее Селидово на митинг под зданием госпредприятия «Селидовуголь». Шахтеры требуют погашения многомесячных долгов по зарплаты и выделение средств на модернизацию и оснащение шахт. Требование совершенно понятное, если вспомнить, что только недавно президент Владимир Зеленский ездил во Львовскую область на другую государственную шахту «Лесная» в Сокальском районе, где в результате аварии погибли два горняка. В ГП «Львовуголь» те же проблемы — задержки с выплатой заработной платы и пустой бюджет предприятия, что не позволяет выделять достаточно денег на обеспечение безопасности.

Угольщики снова не получают денег за поставленный уголь. И, что примечательно, не платят государственные же энергетические предприятия. В чем дело? Почему ситуация обострилась именно сейчас?

Причина проста и банальна — дело в том, что в стране «междувластие», нового правительства пока нет, а старое «сдает дела». И «сдает» их традиционным для украинских чиновников способом — отдавая временный контроль над госпредприятиями всевозможным делкам, способным за это хорошо заплатить. В июле чиновники «продали» схемщикам крупнейшие энергетические государственные предприятия. И именно в этом одна из главных причин того, что украинские угольщики сидят сейчас без денег.

Как писала Экономическая правда, после смены власти роль «смотрящего» над государственной угольной отраслью получил одиозный донецкий бизнесмен — Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Это человек из ближайшего окружения Януковича — с 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента в Ростов он возглавлял ассоциацию «Донбасский рассчетно-финансовый центр» (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

Кроме того, по данным СМИ, именно Беляков возглавил реализацию угля на оккупированных территориях Донецкой области еще в 2015 году, организовав соответствующую схему вместе с «экс-вице-премьером» по социальной политике в «правительстве ДНР» Александром Калюжским, а также со своим племянником Максимом Эккертом, который отвечал за продажу угля на территорию России и в оккупированный Крым через ТД «Угли Донбасса». Местные СМИ в «ДНР» также сокрушались по этому поводу.

Последние несколько лет Беляков прятался в Крыму и вот внезапно очутившись во главе угольной отрасли. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы — с кадровых зачисток глав государственных компаний.

Как уже писал Капитал, с июня Беляков начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24 руководителей государственных угольных объединений.

Часть из них после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Остальных поменяли. Примечательно, что покрывает кадровую вакханалию Белякова пока еще министр Игорь Насалик. Так, недавно на сайте Минэнергоугля была опубликована пачка приказов, которыми были заменены «несговорчивые» руководители угольных объединений.

И здесь важно то, что шахтами дело не ограничилось — под контроль Белякова попало госпредприятие «Центрэнерго». Его гендиректором поставили Виталия Потапенко, а ключевую должность директора по материально-техническому обеспечению отдали куму Белякова — Александру Уварову. И, как выяснили журналисты, люди Белякова начали восстанавливать схемы поставок угля с неподконтрольных правительству территорий. Уголь из копанок боевиков банально дешевле, чем уголь украинских шахтеров. Ничего личного — просто бизнес.

По данным издания 368.media, Уваров пообещал представителю президента в Кабмине Андрею Герусу и олигарху Игорю Коломойскому, что за «помощь» в организации новой схемы работы — через оккупированные территории и Беларусь, а также за политическую поддержку процесса — он будет готов ежемесячно перечислять 20 млн долларов. Планировалось, что перегрузочной базой будет белорусский Ельск, но после скандала в СМИ схему решили подкорректировать.

Журналисты обнародовали договор «Центрэнерго» и украинской фирмы «Нафта Форс» о поставках угля марки Т 0-50 (ТОМСШ). Официально их отгружают из Кемеровской области РФ с баз ООО «ГОФ Прокопьевская». Конечная станция выгрузки теперь стала «Лиман» в Донецкой области на украинской территории.

Формально все чисто — вот и документы, и таможенные накладные на груз. Однако реально уголь отгружают вовсе не из России, а из сепаратистского города Шахтерск. Все документы оформляют россияне, а украинская таможня особо к накладным не придирается, как и СБУ.

В начале июня крупное российское экономическое издание «КоммерсантЪ» в обзоре угольного рынка подчеркивало, что положение отрасли осложнило закрытие рынка Украины. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в 2018 году Кузбасс экспортировал в Украину 8,27 млн тонн энергетических и коксующихся углей, за четыре месяца 2019 года — 2,06 млн тонн. Никакой информации в местных СМИ о новом важном контракте украинского бизнеса по поставкам угля из РФ нет.

«Центрэнерго» в лице первого замдиректора Ярослава Громко подписало контракт с неизвестной бориспольской фирмой «Нафта Форс», основанной в августе прошлого года с одним директором-учредителем, на 400 млн гривен!

И здесь самое время вспомнить, что «Центрэнерго», в первую очередь, обязано сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности, а именно своевременно проводить оплату ГП «Госуглепостав» за транспортировку угля с обогатительных фабрик на ТЭС. Сейчас этого не происходит — ведь деньги уходят боевикам. У поставщика накапливаются долги перед фабриками, а те, в свою очередь не платят шахтам за добычу угля. В итоге, как у шахт, так и у фабрик не остается расчетных средств на оплату электроэнергии, которая занимает солидную долю в расходах. Закономерный итог — предприятия останавливаются, а шахтеры остаются без зарплат. Те самые украинские шахтеры, которые сейчас выходят на акции протеста.

По состоянию на август общая задолженность по зарплатам на государственных шахтах приблизилась к одному миллиарду гривен. Шахтеры стучат касками, «смотрящий» получает миллиардные прибыли, а государство... безмолвствует.

В СНБО уже второй месяц не могут взять ситуацию в отрасли под свой контроль, а президент до сих пор не обратил внимание на вопиющие случаи коррупции в «Центрэнерго». У угольщиков остается лишь надежда на то, что с появлением нового правительства и новых правоохранительных органов «смотрящих» все-таки выкинут с государственных предприятий, а люди начнут получать деньги. В противном случае выжатая как лимон отрасль просто умрет, и этого уже нельзя будет не заметить.