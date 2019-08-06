Как у Зеленского собираются бороться с контрабандой

Новая власть объявила войну контрабандистам и пообещала остановить нелегальный трафики в кратчайшие сроки. В Офисе президента говорят, что успехи уже есть, но бизнес их пока не видит.

«Это мычание уже вот тут стоит. Я думаю, главные проблемы — это люди. У меня к вам просьба — написать заявления об увольнении».

Так во время своего визита в Ужгород президент Владимир Зеленский дал понять руководителями областных таможен, что их время вышло. Через два дня после этих слов своих кресел лишились главы Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен. Все четверо были освобождены в рамках «борьбы с контрабандой».

Побороть контрабанду Зеленский начал обещать с первых дней президентства. В частности, он утверждал, что проблема с контрабандой будет решена в кратчайшие сроки.

В подтверждение своих намерений он поручил первому заместителю председателя Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканов усилить борьбу с контрабандой и отчитаться ему о результатах через две недели. С тех пор прошел месяц, но о каких-то изменениях на таможне ничего не слышно, хотя в команде Зеленского считают иначе.

Как новая команда планирует бороться с контрабандой и от чего будет зависеть успешность этого проекта?

Во сколько обходится Украине контрабанда

На самом деле, назвать какие-то ориентировочные цифры никто не может. Все заявляют о гигантских масштабах контрабанды, но никаких вразумительных оценок этих масштабов нет. Ни чиновники, ни общественность подробно этот вопрос не исследовали, хотя какие-то оценки ранее звучали, но они не имеют понятного обоснования.

Так, в свое время премьер Владимир Гройсман говорил, что по разным подсчетам, объем теневых сделок по некоторым секторам экономики достигает 60-80%, а в абсолютных цифрах — 70-100 млрд грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков также называл цифру в 100 млрд грн в год.

В данном случае речь идет о деньгах, которые проходят мимо государственного бюджета. Что же касается контрабанды, то о ее масштабах можно составить некоторое представление разве что по исследованиям независимых агентств.

К примеру, по оценкам экспертов компании в области маркетинговых исследований Kantar, сумма неполученных налогов в бюджет Украины только на табачном рынке в 2019 году составила 4,64 млрд. грн.

Как отмечают исследователи, более 3,6 млрд. штук сигарет распространяется именно на черном рынке, а более 54% контрабанды и подделки распространяется через уличных торговцев и на открытых рынках.

Оценить масштабы контрабанды теоретически могла бы Государственная таможенная служба, но ведомство сейчас может отчитываться только о выявленных правонарушениях и фискальном эффекте, которого удалось достичь в результате прекращения таких случаев.

При этом сумма штрафов и налоговых доначислений Гостаможслужбы несопоставимы с оценками нелегальных товарных потоков в сотни миллиардов.

В 2018 году суды насчитали штрафов и конфискаций на 483,8 млн грн, в январе-июне 2019 года — на 430,12 млн. грн. При этом в госбюджет фактически взыскано еще меньше — 60,5 млн грн.

Государственная таможенная служба на запрос издания предоставила такую информацию о структуре выявленной контрабанды и правонарушений на таможне.

2018 январь-июнь 2019 Количество выявленных правонарушений 48 876 17 064 На сумму, млн грн 3 421 1 367,35 Структура выявленных правонарушений, млн грн 2018 2019 Промышленных товаров 568,6 125,13 Продовольственных товаров 119,3 121,31 валюты 76 26,46 транспортных средств 149,9 20,5

По словам заместителя председателя Офиса президента Украины Алексея Гончарука, точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно, отмечает он.

«С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов — пять, семь или десять — покажет время. Я думаю, что очень быстро — в перспективе ближайших лет — нам станут понятны эти масштабы», — заявил он.

Как будут бороться с контрабандой у Зеленского

9 июля президент Владимир Зеленский издал указ, в котором обозначил первоочередные планы по борьбе с контрабандой. Условно основные задачи документа можно разделить на три составляющие.

Первая — касается преимущественно налаживания процессов по обмену информацией и открытия данных о таможенной стоимости.

В частности, Зеленский предлагает создать отдельный информационный ресурс, на котором добровольно и публично будут декларироваться товары значительного количества ввозимые единой партией. Кроме этого, предлагается обнародовать обезличенную информацию о таможенной стоимости товаров, пересекающих границу.

Вторая — предлагается создать Межведомственную комиссию по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне.

Третья — упомянутая комиссия должна вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проект программы борьбы с контрабандой.

Кроме этого, Зеленский «рекомендовал» Генпрокуратуре, СБУ и Нацполиции не поручать таможенникам проводить осмотры транспортных средств, кроме случаев в рамках уголовных производств.

По словам Гончарука, в последние месяцы команда президента из разных таможен получала сигналы о том, что контрабанда остановилась.

«Представленный президентом сигнал о старте борьбы с контрабандой напугал многих контрабандистов», — уверяет он.

Однако это утверждение расходится с мнением предпринимателей, которые имеют дело с таможней. Так, на последней встрече президента с бизнесом Зеленскому сообщили о том, что имела место лишь временная приостановка нелегальных товарных потоков и потом все заново начало работать.

«Конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно. Системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни», — парирует Гончарук.

«Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают. Я очень рассчитываю на то, что Максиму Нефьодову ( председатель государственной таможенной службы — Ред.) удастся создать новую институцию с хорошим кадровым составом », - отмечает заместитель председателя Офиса президента.

По мнению Нефьодова прежде всего надо обновить состав таможен и убрать с таможенных пунктов представителей других органов.

«Кадровый состав таможен надо обновлять. Представителей других органов власти на таможенных постах вообще не должно быть. Возвращение уголовной ответственности за нарушение таможенных правил не ко времени», — подчеркнул глава таможенной службы.

Как отмечает Гончарук, полная перезагрузка кадрового состава таможни — это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать.

Второй шаг — наладить обмен информацией с таможнями других стран, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу.

Третий шаг — ликвидация политической коррупции. «Я абсолютно уверен, что контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантировано прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет», — констатирует заместитель председателя ОП.

В вопросе присутствия представителей различных контролирующих органов на таможне его позиция такова: это тот случай, когда количество не означает качество.

«Практика с полицейскими на таможне имела краткосрочный эффект. Пока таможенники с полицейским не договорились, контрабанда где-то прекратилась, где-то затормозила. Затем на местном уровне все договорились и эффект понемногу сошел на нет. К тому же, похоже, что этот эксперимент не нашел поддержки на самом высоком политическом уровне », - отметил Гончарук.

Кто и как боролся с контрабандой

Задача побороть контрабанду ставило перед собой не одно правительство.

В 2005 году премьер Юлия Тимошенко объявила о начале Кабинетом министров программы «Контрабанда — стоп!». Планировалось тотально обновить законодательство. Тимошенко также обещала ввести белые и черные списки импортеров и экспортеров, а также создать «мобильные группы постаудитконтроля» из представителей таможни, пограничников, МВД, СБУ, Министерства транспорта.

Предполагалось, что они будут иметь право останавливать товар после пересечения границы, проводить проверку, при необходимости доначислять налоги и таможенные платежи.

В 2012 году президент Виктор Янукович внес в Раду законопроект, которым отменил уголовную ответственность за товарную контрабанду. С тех пор оказаться за решеткой можно только за контрабанду наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ, культурно-исторических ценностей и оружия.

В июне 2018 премьер Владимир Гройсман анонсировал старт программы «Украина без контрабанды» и предложил парламенту вернуть уголовную ответственность. Рада эту идею не поддержала.

Правительство Гройсмана также реанимировало идею создания мобильных групп по борьбе с контрабандой и создало с этой целью Межрегиональную таможню. Эти инициативы не имели успеха.

Также именно Гройсман начал эксперимент на таможне и позволил полицейским находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через границу.

О рисках

Планы команды Зеленского во многом похожи на планы предшественников, но какими они окажутся на практике, неизвестно. Это покажет время и уже сейчас понятно, что на это понадобится больше нескольких недель.

К тому же есть ряд других факторов, от которых будет зависеть реалистичность намерений президентской команды.

Первый фактор, наличие в партии общего видения того, как решить проблему.

«Слуга народа» получила большинство в парламенте и может принимать решения самостоятельно. Главное: чтобы партия не раскололась при рассмотрении ключевых вопросов. Это автоматически означает поиск голосов для принятия решения в других партиях и затягивание процесса.

Второй фактор, сохранение политической связи руководства Минфина с таможенной и налоговой службами. В последние годы государственная фискальная служба (теперь разделена на ГНС и ГТС) страдала от отсутствия полноценного руководства и коррупционных скандалов.

Руководители вновь созданных служб Максим Нефьодов и Сергей Верланов были назначены при министре финансов Оксане Маркаровой и, как говорят в кулуарах, способны найти общий язык и друг с другом, и с министром. Что произойдет, если министр финансов будет заменен, сейчас трудно предсказать.

В-третьих, обновление Таможенного Кодекса и урегулирование вопроса с ответственностью за контрабанду.

«Усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток», — считает Гончарук.

Он отмечает, что сначала нужно изменить процессы, людей и наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность.

Однако проблема не только в смене кадров или правоохранительной реформе. Действующий Таможенный кодекс был принят в 2012 году. На тот момент он считался достаточно качественным, однако многие его новеллы из-за отсутствия подзаконной базы и политических бизнес-интересов так и не заработали. Наверстывать упущенное можно начинать уже сейчас.

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