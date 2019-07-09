Теневое министерство энергетики по соседству с СБУ

Старое правительство доживает последние дни, но в министерствах кипит работа. Например, Минэнергоугля проводит активные кадровые перестановки на ключевых предприятиях, не согласовывая их с премьер-министром, и при этом расставляя на посты одиозных личностей. «Теневой» офис, в котором проводятся переговоры и собеседования, расположился прямо под носом у Службы безопасности Украины.

Если и есть в Киеве безопасное место за пределами режимных объектов, то это окрестности здания СБУ на Владимирской. Прилегающие улицы кишат сотрудниками в штатском, которые пьют кофе, курят и общаются в перерыве между очередными оперативными заданиями. Кварталом ниже от центрального входа — еще один примечательный объект. В одном из домов по ул. Паторжинского проживает самый богатый человек в стране Ринат Ахметов, и его охрана прочесывает периметр не хуже, а возможно и лучше «чекистов».

Именно в таком укромном месте, по ул. Ирининской 5/24, прямо напротив входа в дом культуры СБУ — и разместился теневой «штаб» Министерства энергетики и угольной промышленности, в котором проводят собеседования и «присягают на верность» новым кураторам угольные «генералы» и другие чиновники отрасли, которые курсировали здесь всю прошлую неделю.

Стоит напомнить, что последние полмесяца энергетическую отрасль и ее угольный сегмент в частности — изрядно штормит. Это связано, в первую очередь, с попытками перераспределения влияния как на государственные шахты, так и на их основного потребителя — госкомпанию «Центрэнерго». При Петре Порошенко было принято считать, что ключевое влияние на отрасль имел владелец компании «Укрдонинвест» Виталий Кропачев.

Однако при Владимире Зеленском на это направление образовалось сразу несколько групп претендентов. Первым свои претензии сформулировал внезапно депортированный из Германии Дмитрий Крючков, который неожиданно для широкой публики стал называть себя главой комитета кредиторов «Центрэнерго». Его приезд связывали с попыткой Игоря Коломойского принудить к переговорам о дальнейшем сотрудничестве братьев Суркисов, которые контролируют ряд облэнерго.

Затем угольную тему начал активно прокачивать в информационном пространстве экс-топ-менеджер Александра Януковича Сергей Кузяра, которого в СМИ называли реальным советником секретаря СНБО Александра Данилюка по вопросам энергетики. Он также заявлял, что готов курировать поставки угля из «Л/ДНР» в Украину. Журналисты находили подтверждение, что у самого Кузяры есть многочисленные копанки на территории оккупированных регионов.

Новые кураторы

Впрочем, и Кузяра, по всей видимости, не стал ключевым новым игроком на этом поле. По информации из разных источников, часть из которых озвучили ее в СМИ, главный «разводящий» углепрома сегодня — это топ-менеджер Александра Януковича Виталий Беляков.

Именно Беляков, по данным в министерстве, и «принимает гостей» в офисе на Ирининской. Это дает все основания называть его «теневым министром». Более того, можно предположить, что на этой «должности» Беляков останется и после смены правительства.

По данным СМИ, именно Беляков возглавил реализацию угля на оккупированных территориях Донецкой области еще в 2015 году, организовав соответствующую схему вместе с «экс-вице-премьером» по социальной политике в «правительстве ДНР» Александром Калюжским, а также со своим племянником Максимом Эккертом, который отвечал за продажу угля на территорию России и в оккупированный Крым через ТД «Угли Донбасса». Местные СМИ в «ДНР» также сокрушались по этому поводу.

Среди ключевых кадровых перестановок, которые он уже провернул — очередная смена руководства государственного «Центрэнерго» и назначение новых директоров на целом ряде государственных шахт как на востоке, так и в западном бассейне.

Источники в министерстве отмечают, что министр Игорь Насалик (который сейчас официально в предвыборном отпуске на своем округе в Калуше) довольно быстро «переобулся» в «зеленые ботинки» и готов всячески способствовать переходу контроля над энергоактивами Игорю Коломойскому. Но ему, вероятнее всего, придется просто подстраиваться под Белякова. Именно последний смог пообещать Коломойскому ежемесячные отчисления в $20 млн за реализацию схем на «Центрэнерго».

Схема «через Беларусь»

Первыми «ласточками» прихода Виталия Белякова «на уголь» стало назначение и. о. генерального директора «Центрэнерго» Владимира Потапенко, а директором по материально-техническому обеспечению стал кум Белякова Александр Уваров. Он уже был коммерческим директором при Януковиче. «Целых» 2,5 месяца в 2011 году.

Интересно, что вообще-то гендиректором должен был стать именно Уваров. За него «попросили» руководство «Центрэнерго» народные депутаты Тарас Креминь и Михаил Гаврилюк.

Однако, согласно протоколу, чуть ранее письмо с ходатайством о назначении Потапенко прислал в Фонд госимущества нардеп Сергей Мищенко.

В конце концов остановились на Потапенко — это наемный менеджер Белякова. Тоже с «богатым» опытом работы на «Центре». При Януковиче он был замдиректора по топливу на Углегорской ТЭС. Согласно выписке из трудовой книжки, период его деятельности здесь составил «аж» 1,5 месяца — с 09.11 по 23.12.2011 года. После этого он «трудился» на подконтрольной Александру Януковичу Стахановской ЦОФ в Луганской области.

Уже после Революции достоинства Потапенко фигурировал в громком скандале вокруг «Черниговторфа», на который был поставлен министром Насаликом для подготовки предприятия к приватизации. В местных СМИ это вызвало волну возмущения, поскольку Потапенко подозревали в инициировании теневого разворовывания предприятия. Связь Потапенко и Уварова прослеживается даже сегодня через управляющую компанию ООО «Терма Групп», от которой Потапенко заходил на черниговское предприятие. Отец Александра Уварова — Игорь Уваров до сих пор числится ее соучредителем. При этом Игоря Уварова его сын устроил главой департамента топлива в центральном аппарате «Центрэненерго».

Потапенко пришел на должность главы «Центрэнерго» после увольнения предыдущего руководителя — Петра Кравца. Бывший директор Трипольской ТЭС не проработал в своем кресле и месяца. По данным источников на предприятии, это связано с предложенными Кравцу схемами поставок угля из ОРДЛО, которые должны будут заходить на «Центрэнерго» под видом угля из России. Якобы ему была поставлена задача сжигать до 500 тыс. тонн донбасского угля через Беларусь в месяц. По информации инсайдеров, Кравец отказался подписывать соответствующие контракты, ссылаясь на то, что низкое качество угля из копанок и шахт оккупированного Донбасса сразу будет выявлено.

Владимир Потапенко же не имеет никаких моральных или организационных ограничений, поскольку отчитывается непосредственно перед Виталием Беляковым, который, в свою очередь, замыкается напрямую на Игоря Коломойского. Исходя из перечисленных обстоятельств — можем ли мы реально говорить о какой-либо независимости Президента Зеленского от интересов Игоря Коломойского? Или же он предпочитает не замечать происходящего в угольной отрасли?

Во второй части мы расскажем о том, кто приходит в офис на Ирининской, чтобы получить «благословение» для работы в угольной отрасли при новой власти.