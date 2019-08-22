И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.

Расскажу о признаках злоупотребления монопольным положением группой «Форвард Киев — Сервис».

А начнем цитатой из советского фильма «Трест, который лопнул» по рассказам О.Генри:

— Убирайся, шарлатан!

— В чем дело, констебль? Ну, неужели медицина и полиция не могут найти общий язык?

— А ну, проваливай отсюда! Пока мне не пришлось надеть на тебя вот эти вот браслеты! Мистер мэр не любит конкуренции.

— Послушай, любезный, о какой конкуренции он говорит? Что-то я не припоминаю выборы, на которых бы моя кандидатура выдвигалась на пост мэра вашего гостеприимного городка, а?

— Это просто. Мистер мэр — тесть доктора Хоскинса. Доктор Хоскинс — единственный доктор на всю округу. Мистер Хоскинс не любит конкурентов. Мистер мэр любит своего зятя, доктора Хоскинса. Он муж любимой дочери нашего мэра. Только доктор Хоскинс лечит жителей нашего города.

— Мистер мэр не любит конкурентов доктора Хоскинса.

Теперь к суворой для киевлян действительности. Все мы платим счета за уборку наших домов и прилегающей территории, обслуживание внутренних коммуникаций, ремонт общего имущества многоквартирного дома, обслуживание лифтов и тому подобное.

Так вот, хорошо нам известные компании «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецстрой-Плюс» из корпорации «Укрбуд» построили в 2016-2017 гг. ряд новых жилых комплексов в Киеве, в частности:

1) «Никитская Слобода» на ул. Героев Севастополя, 35-А

2) «Подол Град» на ул. Дегтяревская, 6-11,19,29,31

3) «Сказка» на ул. Академика Лебедева, 1

4) «Авангард» на пр-те 40-летия Октября, 95

5) «Академ-Парк» на б-ре Академика Вернадского, 24

6) «Герцен Парк» на спуске Герцена, 35,35-А

Обслуживание указанных ЖК было поручено заказчиками строительства — 15 компаниям из группы «Форвард Киев-Сервис» (группа «ФКС»), одним из учредителей которых является ООО «Укрбуд Девелопмент», входящее в корпорацию «Укрбуд» и одновременно являющееся заказчиком строительства этих домов.

Из данных ЕГР выясняется, что одним из подписантов (без ограничений) является исполнительный директор — господин Сергей Якусевич. Его брат Андрей Якусевич является владельцем ООО «Северо-украинский строительный альянс» и помощником экс-нардепа господина Микитася.

Следовательно, компании группы «ФКС», как и любые другие подобные компании, обязаны утвердить тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в КГГА. Об этом им неоднократно напоминали районные в г. Киеве госадминистрации.

Речь идет о периоде до 10.06.2018, когда действовал закон «О жилищно-коммунальных услугах», который недвусмысленно требовал утверждения соответствующих экономически обоснованных тарифов Киевской городской государственной администрацией.

Этого сделано не было. И об этом узнало Киевское областное территориальное отделение АМКУ во время соответствующего исследования.

На наши запросы группа «ФКС» сообщила, что стоимость предоставления ими услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий определялись по договору (по договоренности сторон) с потребителями, а расчеты стоимости предоставления таких услуг утверждались исключительно приказами руководителей соответствующих участников группы «ФКС».

То есть указанные компании даже не обращались в КГГА относительно установления (утверждения) тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

При этом предоставленными участниками группы «ФКС» материалами подтверждается необоснованность применения самостоятельно установленных 15 компаниями группы «ФКС» тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Соответственно, речь идет о совершении нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно пункта 2 ст. 50 и части первой ст. 13 закона «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке оказания услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, что привело к ущемлению интересов потребителей.

Еще раз. Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов («чужие» компании, разумеется, не допускаются). И эти же «свои» компании еще и устанавливали тарифы, которые сами хотят, не согласовывая их с соответствующими органами власти. Поэтому есть все основания считать, что киевлян снова обманули.

Учитывая изложенное административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины начала рассмотрение соответствующего дела. Если злоупотребление будет доказано, группе «Форвард Киев-Сервис» грозит штраф в размере до 10% дохода за последний отчетный год.

Напомню, что в мае-июне 2019 АМКУ уже принял два решения относительно упомянутых в начале текста компаний «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецстрой-Плюс» из группы «Укрбуд».

Они прибегли к сговору при проведении тендеров на работы по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, реконструкции гимназии № 59 имени А.Бойченко и реконструкции печально известного «Шулявского моста».

За «распил» 3 млрд грн на компании был наложен штраф в 260 млн грн.

Ну и здесь уместна цитата из того же фильма по О. Генри:

— Бомбардир с вас два доллара.

— ???

— Монополия.