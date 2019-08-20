Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.

По мере перехода экономики к очередному технологическому укладу некоторыми экспертами последовательно формируется мнение, что роль промышленности в экономике снижается. Я не согласен с такой точкой зрения, считаю, что в мировой экономической истории не было стран, которые процветали бы длительное время, но при этом не имели бы развитой промышленности. Поэтому следует говорить не о роли промышленности, как таковой, а об изменении приоритетных отраслей в структуре промышленности — от низкопередельных с невысокой добавленной стоимостью к инновационно-высокотехнологичным и высокомаржинальным.

В Украине с таким переходом дела идут не очень хорошо, но обратимся к цифрам. Индекс промышленной продукции за январь-июнь 2019 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал очень скромный показатель, составив 100,5%. Рост на 0,5% не особо впечатляет. Еще менее приятная ситуация с основой основ промышленности любой более-менее индустриально развитой страны — с перерабатывающей промышленностью. Здесь рост составил (I полугодие 2019 к I полугодию 2018) 99,9%. То есть, наблюдается снижение на 0,1%.

Конечно, в структуре перерабатывающей промышленности есть как лидеры, так и аутсайдеры. Причем, в числе лидеров, приятно, высокотехнологичные сектора. В частности, если сравнивать I полугодие 2019 с аналогичным периодом прошлого года, на 7,4% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Риск блокады портов на Азовском море сохраняется, а возможную перевозку грузов в черноморские порты, как отмечали во время прошлогоднего ноябрьского обострения, сдерживает именно недостаточное количество локомотивов и вагонов, поэтому вышеуказанный рост производства очень важен. В основном успех связан с работой Крюковского вагоностроительного завода, который произвел 15 локомотивов General Electric и около 3 тыс. грузовых вагонов. Пассажирских вагонов было произведено лишь 6. Хотя на фоне показателя за аналогичный период прошлого года — ни одного — и это неплохо.

Есть еще более впечатляющие цифры. Так, на 42,9% возросло производство металлообрабатывающих машин и станков, на 35,8% производство бытовых приборов, на 24,3% производство машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства. Пессимисты скажут, что рост произошел с достаточно низкой базы, но, как бы то ни было, цифры впечатляют.

Отдельно стоит производство ювелирных изделий и бижутерии — в I полугодии 2019 оно возросло на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Если это было подкреплено платежеспособным спросом, остается порадоваться за украинских женщин, которые смогли порадовать мужчин.

Теперь разбавим это ведро меда тяжелой бочкой дегтя. Падение производства сахара на 33,2% особенно интересно на фоне затяжного снижения цены на сахар, которое отмечалось весь 2018 и почти всю первую половину этого года. Вероятно, были пройдены какие-то условные равновесные точки, о чем свидетельствует рост цен на сахар в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года на 6,5%.

Впрочем, куда тревожнее падение на 46,7% производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов, на 35,6% электрораспределительной аппаратуры, на 35,3% аккумуляторных батарей. На 26,4% за январь-июнь 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 снизилось производство электроосветительного оборудования, на 26,5% производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство узлов, деталей и агрегатов для автотранспортных средств, логично, тоже значительно уменьшилось — на 27,5%.

Как видим, на самом деле в технологических секторах перерабатывающей промышленности Украины ситуация весьма неоднозначна. Есть динамично растущие сектора, но есть и не менее динамично падающие. Поэтому большого повода для оптимизма, с моей точки зрения, нет.

Ситуация в доминирующих для украинской промышленности добывающих секторах скорее выглядит благоприятно — растут добыча нефти и газа (на 5%), каменного и бурого угля (на 4,8%), железных руд (на 2,7%). Также довольно неплохая ситуация в нетехнологической части перерабатывающей промышленности. В I полугодии 2019 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство металлоконструкций для строительства выросло на 16,6%, чугуна, стали и ферросплавов увеличилось на 2,9%, труб — на 5,6%. Но все это по меркам современного технологического уклада — производство низкомаржинальных полуфабрикатов. Однако, именно на них по-прежнему приходится наибольший удельный вес в промышленности Украины. И это не позволяет с оптимизмом смотреть на будущее.

А что же стало причиной действительно бурного роста ВВП Украины (напомню если сравнивать II квартал этого года со II кварталом прошлого года, рост составил 4,6%). Пресс-служба Министерства экономического развития и торговли сообщила, что причина в активизации инвестиционной деятельности, активизации работы металлургических и аграрных компаний. Корректно оценить эту точку зрения сложно — на сайте Госкомстата данные о капитальных инвестициях только за I квартал.

Скорее всего, есть две ключевые составляющие такой динамики. Первая — рост розничного товарооборота: на 10,3% январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 году в сравнении со II кварталом прошлого года. В немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня номинальная средняя зарплата выросла на 8,1% в годовом измерении. Однако, достаточно длительный период роста зарплат, который наблюдается в нашей стране указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если и вовсе не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел к порогу.

Вторая ключевая составляющая хорошей динамики ВВП — рост в сельском хозяйстве. Индекс сельскохозяйственной продукции за январь-июнь этого года вырос на 5,8%, во II квартале 2019 году в сравнении со II кварталом прошлого года — на 6,3%. Кстати, в агрокомплексе ситуация предсказуемо продолжает улучшаться — за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%. И вот здесь я задаюсь вопросом, который ставил себе не раз, и который меня беспокоит все больше и больше — как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины?

Сейчас же могу констатировать следующее — несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, к качеству роста остаются серьезные вопросы. Особенно, если рассматривать проблему сквозь призму современной технологической парадигмы.